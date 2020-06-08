СМИ: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы — видео

Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с «Ладой» в центре Москвы на Смоленской площади. Об этом сообщает РЕН ТВ. Предположительно, актер находится в состоянии алкогольного опьянения.





В Сети опубликовали видеозапись очевидцев, на которой запечатлено по меньшей мере два искореженных машин. В ролике также видно похожего на Ефремова человека, сидящего на обочине дороги. Автор записи утверждает, что актер в состоянии опьянения якобы выехал на встречную полосу.