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СМИ: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы — видео
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СМИ: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы — видео

Предположительно, актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee и столкнулся с «Ладой»

Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с «Ладой» в центре Москвы на Смоленской площади. Об этом сообщает РЕН ТВ. Предположительно, актер находится в состоянии алкогольного опьянения.


В Сети опубликовали видеозапись очевидцев, на которой запечатлено по меньшей мере два искореженных машин. В ролике также видно похожего на Ефремова человека, сидящего на обочине дороги. Автор записи утверждает, что актер в состоянии опьянения якобы выехал на встречную полосу.


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Видеозапись с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ. На ней видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезаетсяся в машину, которая ехала по встречной полосе. По информации канала, в результате аварии серьезно пострадал мужчина, который оказался зажат в автомобиле в результате столкновения с джипом Ефремова. Пострадавший получил перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.



#авария #москва #ефремов #дтп
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