Прокуратура Нидерландов назвала четыре версии крушения MH17

Голландская прокуратура изучила четыре версии крушения Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» на территории Донбасса в 2014 году, заявила на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой. По ее словам, ведомство рассматривало взрыв на борту, атаку истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук».





Прокуратура изучила версии с запуском ракеты из «Бука» с территории России, а также из Украины. Все версии, а также сведения по выявлению подозреваемых и их ролей в крушении представят судьям. «Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены», - цитирует прокурора ТАСС. Презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней, добавила она.





В ведомстве отметили, что военные условия в Донбассе осложнили ход расследования. В 2014 году из соображений безопасности на месте крушения не проводили никаких судебно-медицинских экспертиз. Вуи-А-Цой сообщила, что следователи не смогли восстановить многие разговоры высокопоставленных представителей в структуре самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, потому что они были зашифрованы при помощи «специальных мобильных устройств, которые невозможно приобрести на рынке», якобы поставляемые российскими спецслужбами.





Кроме того, на открытии слушаний в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхейс рассказал, что власти США проинформировали голландскую прокуратуру «о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК «Бук» по MH17.





17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит ракетой на территории Донбасса. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии — погибли.





9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Всего по делу MH17 проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По версии международной группы следователей, самолет сбили ополченцы ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего бригаде ПВО из Курска. Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют в крушении Украину.