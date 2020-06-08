Силовики провели обыски у главы челябинского штаба «Другой России» по делу об экстремизме

Правоохранители провели обыски и изъяли технику у главы челябинского штаба незарегистрированной партии «Другая Россия» Ивана Алексеева. Силовики сказали Алексееву, что его подозревают в организации деятельности экстремистского сообщества, сообщила Daily Storm пресс-служба партии. Еще несколько местных активистов пропали, двое из них не выходили на связь с 6 июня.





Обыск у Ивана Алексеева начался 8 июня около 15-55 (13-55 мск) и проходил до 18-45 (16-45 мск). Он выходил на связь с представителями партии с чужого компьютера.





Двое из нескольких пропавших активистов - Михаил Просвирнин и Артем Голубев, оба совершеннолетние. Родители ищут их с 6 июня, Просвирнин оставил свой телефон дома, сообщили в пресс-службе.





Как рассказали Алексееву сотрудники ФСБ, обыски были связаны с подготовкой поджога местной прокуратуры, пишет «Новая газета» со ссылкой на самого активиста. Он связывает задержания четырех своих соратников с их возможным участием в осквернении памятника Белочехам в Челябинске в начале мая. Все четверо временно остановились в квартире Ивана Алексеева, он знаком только с одним из них. С 6 июня они не выходили на связь, рассказал он.





4 июня следователи провели обыски у лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. У него изъяли компьютер и партийную атрибутику. В тот же день Басманный районный суд Москвы отправил политика под домашний арест до 2 августа. Он проходит подозреваемым по делу о пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений.