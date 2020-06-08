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Госдума 22 июля заслушает отчет Мишустина о работе кабмина
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Госдума 22 июля заслушает отчет Мишустина о работе кабмина

Он должен был пройти 15 апреля, но из-за пандемии коронавируса отчет перенесли на более поздний срок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета нижней палаты парламента сообщил, что 22 июля состоится отчет главы правительства Михаила Мишустина. Премьер должен был выступить с ним в Госдуме 15 апреля, но из-за пандемии коронавируса отчет перенесли на более поздний срок.


Пленарное заседание 22 июля начнется в 10:00 мск, отчет будет проходить примерно четыре часа. «Вопросы председателю правительства депутаты подготовят, мы их передадим до 1 июля», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.


Также спикер нижней палаты парламента рассказал, что 10 июня в рамках «правительственного часа» в Думе выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вопросы министру передали в кабмин, но сейчас депутаты возвращаются после работы в регионах, и у них много вопросов от избирателей, добавил Володин. «Мы это выступление ждем, депутаты готовятся к нему. Накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога», — отметил он.


Вячеслав Володин рассказал, что на заседании Совета Госдумы профильным комитетам и фракциям поручили представить свои предложения по плану поддержки экономики России и выхода из кризиса. «Правительство будет формировать общенациональный план в этой области — конечно, хотелось бы, чтобы с участием депутатов был сформирован», — отметил он. Депутаты внесут в правительство свои предложения в течение недели.


Ранее 8 июня стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также сенатор Сергей Леонов разработали законопроект, который вводит минимальный уровень почасовой оплаты труда в 150 рублей. Инициатива подразумевает, что такое правило будет использоваться только в условиях неполного рабочего дня. Авторы проекта указывают, что текущий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не позволяет работнику выживать, в связи с чем предлагается ввести отдельный принцип расчета зарплаты.


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Депутаты Госдумы разработали закон о минимальной почасовой оплате

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Dailystorm - Депутаты Госдумы разработали закон о минимальной почасовой оплате
#мишустин #правительство #депутаты #экономика #госдума
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