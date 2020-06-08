Госдума 22 июля заслушает отчет Мишустина о работе кабмина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета нижней палаты парламента сообщил, что 22 июля состоится отчет главы правительства Михаила Мишустина. Премьер должен был выступить с ним в Госдуме 15 апреля, но из-за пандемии коронавируса отчет перенесли на более поздний срок.





Пленарное заседание 22 июля начнется в 10:00 мск, отчет будет проходить примерно четыре часа. «Вопросы председателю правительства депутаты подготовят, мы их передадим до 1 июля», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.





Также спикер нижней палаты парламента рассказал, что 10 июня в рамках «правительственного часа» в Думе выступит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вопросы министру передали в кабмин, но сейчас депутаты возвращаются после работы в регионах, и у них много вопросов от избирателей, добавил Володин. «Мы это выступление ждем, депутаты готовятся к нему. Накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога», — отметил он.





Вячеслав Володин рассказал, что на заседании Совета Госдумы профильным комитетам и фракциям поручили представить свои предложения по плану поддержки экономики России и выхода из кризиса. «Правительство будет формировать общенациональный план в этой области — конечно, хотелось бы, чтобы с участием депутатов был сформирован», — отметил он. Депутаты внесут в правительство свои предложения в течение недели.





Ранее 8 июня стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также сенатор Сергей Леонов разработали законопроект, который вводит минимальный уровень почасовой оплаты труда в 150 рублей. Инициатива подразумевает, что такое правило будет использоваться только в условиях неполного рабочего дня. Авторы проекта указывают, что текущий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не позволяет работнику выживать, в связи с чем предлагается ввести отдельный принцип расчета зарплаты.