В Ростовской области пьяная женщина протащила полицейского на двери машины — видео

На видео запечатлено, как полицейский просит водителя выйти из машины, женщина отказывается, в салоне ее автомобиля играет громкая музыка. «Я уезжаю!» — несколько раз повторяет женщина. Затем она заводит машину и начинает набирать скорость. Правоохранитель пытается держаться за дверь, но падает на асфальт.





Сотрудник полиции обратил внимание на автомобиль, в салоне которого очень громко работала автомагнитола и «нарушала покой граждан в вечернее время», сообщили в областном главке МВД России РИА Новости. «Полицейский обратился к гражданке, находящейся за рулем автомобиля, с просьбой заглушить мотор и выключить музыку. Женщина отказалась и начала движение автомобиля, в результате чего сотрудник полиции получил травмы», — говорится в сообщении.





По информации РЕН ТВ, сержант полиции получил сотрясение мозга и множество ушибов.





21 мая глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал депутата совета Аскинского района Хамита Файзрахманова, который попал в аварию и сбежал, не оказав помощь пострадавшей женщине. По предварительной информации, Файзрахманов был пьян. Депутата исключили из «Единой России». Такие политики порочат деятельность партии, от них нужно «очищаться», заявил Хабиров.