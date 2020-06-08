«Дениса оговорили»: родные российского диджея пожаловались, что его незаконно посадили в тюрьму в ФРГ

Диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, арестован в Германии по запросу США. Американцы требуют экстрадиции россиянина, обвиняемого в отмывании более одного миллиона долларов и мошенничестве в Сети. Посольство РФ в Германии заявило, что в курсе ситуации с задержанием соотечественника и сейчас дипломаты устанавливают контакты с адвокатом россиянина и властями ФРГ. При этом родные диджея уверены: Денис находится в тюрьме незаконно, поскольку он не занимался мошенничеством.





«Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в сообщении на странице диджея в Facebook.





Авторы поста допустили, что «личность Казначеева была украдена и использована для преступной деятельности». Для помощи российскому музыканту они уже создали онлайн-петицию и начали сбор средств. В деле Казначеева много непонятных деталей, которые еще предстоит выяснить, заявил телеканалу «360» британский юрист Александр Меркурис. «Все очень размыто, загадочно и без особых пояснений. В США отмывание денег воспринимают очень серьезно. Но тяжело представить, как чем-то таким может заниматься диджей. Обычно такое бывает у банкиров или гангстеров», — рассуждает Меркурис.





По словам юриста, непонятно, почему живущий в Берлине парень, играющий электронную музыку под псевдонимами Guttersnipe и Cast, мог настолько сильно заинтересовать американскую сторону. Если Германия позволит экстрадировать Казначеева в Штаты, мужчина может получить «до 20 лет за отмывание денег и штраф в полмиллиона долларов», уверен Меркурис. «И срок может быть выше, если это как-то свяжут с терроризмом. Очень серьезные обвинения, но очень мало деталей», — добавил юрист. Он напомнил, что «Германия обычно экстрадирует людей в США», поскольку она «в целом союзница Штатов». «При этом в самой Германии очень хорошая судебная система. Там есть сильные адвокаты, а судьи действительно чтят закон. Поэтому я надеюсь, что он сможет добиться того, чтобы его не экстрадировали. У него сейчас шансы 50/50», — констатировал Меркурис.





Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области и был «обыкновенным нормальным ребенком», призналась телеканалу «360» тетя диджея Людмила. Женщина вспомнила, что Денис «фактически сбежал из дома», бросив учебу ради занятий музыкой. В то, что племянник мог отмывать деньги и таким образом получить более миллиона долларов, его тетя категорически отказывается верить. «На мой взгляд, его оговорили. Это просто невозможно и нереально, — рассказала Людмила. — Человек, отмывающий деньги, не может жить в съемных квартирах. В 2010 году он вообще был еще в Москве. Он на тот момент даже не выезжал, наверное, ни разу за границу».





Женщина отметила, что Денис является обыкновенным творческим человеком, благосостояние которого зависело от размера и частоты гонораров. «Жил очень скромно. Что можно сказать о человеке, который прокладывает своей любовью к музыке путь сам? Без помощи родителей, чьей-либо. Сам. Поставил цель и шел к ней. Ел лапшу «Доширак», уехал ни с чем, а его обвиняют в таком… Это просто не укладывается… Кроме того убеждения, что он однозначно непричастен к этому», — добавила тетя диджея. Она сообщила, что об адвокате из России семья Дениса еще не думала, поскольку бывшая супруга и друзья музыканта искали ему защиту за рубежом.





Представитель Минюста Германии Штефани Крюгер отказалась комментировать информацию о задержании в Германии Казначеева, посоветовав журналистам обратиться в берлинскую прокуратуру. Представитель этого ведомства Мартин Штельтнер подтвердил факт задержания диджея, которое случилось еще 29 мая. Кроме того, Штельтнер уточнил, что информацией по делу располагает американский Минюст.





«Если возникают вопросы по поводу процедуры международной правовой помощи, за них ответственны обращающиеся (с просьбой о помощи) ведомства. Они могут рассказать, о чем идет речь, почему ведется расследование, в чем подозревается человек и так далее. Мы здесь, так сказать, задействованы в рамках международной правовой помощи, можем подтвердить задержание, остальное... к Минюсту США», – сказал представитель прокуратуры Берлина.





2 марта 2020 года в Лондоне был арестован российский миллиардер, основатель компании TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф Банк») Олег Тиньков. Позже он был отпущен под залог в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Налоговая служба США подозревает Тинькова, в 1996-2013 годах имевшего американское гражданство, в сокрытии активов и доходов в размере одного миллиарда долларов. В Вестминстерском магистратском суде Лондона предварительные слушания по делу об экстрадиции должны начаться 13 июля 2020 года. Тинькову грозит до шести лет заключения в американской тюрьме.