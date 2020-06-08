Общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова выделит по 50 тысяч рублей 207 женихам в Чеченской Республике на выкуп невест. Деньги получат молодые люди, у которых из-за пандемии коронавируса нет финансовой возможности для проведения традиционного свадебного обряда. Член президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, заместитель муфтия столицы Марат хазрат Алимов положительно оценил инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова и отметил, что помогать молодоженам — богоугодное дело.





«Конечно, это хорошая [финансовая] поддержка для молодых семей. Рамзан Ахматович уже не первый год это делает, он большой молодец, — заявил Daily Storm Алимов. — В мусульманской, исламской традициях и традициях наших народов помощь молодоженам считается богоугодным делом».





Когда жители регионов чувствуют поддержку местных властей, им хочется жить в своем родном крае, считает заместитель муфтия столицы. «Это чувство очень важно для всех, особенно в наше нелегкое время, когда заканчивается этап затяжной, для всех очень трудной самоизоляции. Естественно, для молодых семей и особенно для женихов будет сильная поддержка, тем более в регионе 50 тысяч рублей — существенная сумма», — отметил он.





Ранее 8 июня в Фонде имени Ахмата Кадырова рассказали, что по поручению главы Чечни во всех районах региона создали списки желающих жениться, но у кого есть финансовые трудности. В результате 207 молодых людей получат каждый по 50 тысяч рублей на выкуп невесты. По традиции сторона чеченского жениха платит калым семье будущей супруги.





С 25 мая в Чечне отменили запрет на проведение свадеб по мусульманским канонам, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако некоторые ограничения сохраняются на время пандемии. В частности, на церемонии могут присутствовать только близкие родственники, а колонна, забирающая невесту из дома, должна состоять только из двух машин.





По состоянию на 8 июня в Чеченской Республике зарегистрировано 1365 случаев коронавируса, 993 человек выздоровели, 15 пациентов скончались. В России число заболеваний выросло за день на 8985, до 476 658. Вылечились 230 688 пациентов, жертвой коронавируса стал 5971 человек.