Путин в курсе: скандал со снятием передачи Михалкова с эфира дошел до Кремля

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с передачей Никиты Михалкова «Бесогон TV» о «чипировании» людей, которую телеканал «Россия 24» отказался повторно ставить в эфир. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства знаком как с аргументацией Михалкова, так и с позицией канала. Однако Песков заметил, что не знает о реакции Путина на содержание выпусков «Бесогон TV».





«Знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала», — сообщил пресс-секретарь российского лидера. Песков также добавил, что не в курсе, было ли у Путина и Михалкова общение «за последнее время, после выхода нашумевших выпусков «Бесогона».





Сам Михалков в новом выпуске «Бесогон TV», который называется «Над пропастью во лжи», пожаловался, что против него существует некий заговор. Режиссер сказал, что узнал из СМИ: приблизительная стоимость кампании, развернутой после выпуска «Бесогон TV» «У кого в кармане государство?» — 600 тысяч долларов. «Неплохие деньги. И едва ли кто-то потратил свои личные средства», — заявил Михалков. По его утверждению, целому ряду медийных персон предложили приличные суммы за участие уже в новой кампании против «Бесогона».«Разумеется, те, кто мне рассказал об этом, отказались. Но я думаю, нашлись и те, кто не отказался», — предположил режиссер.





Михалков 1 мая в выпуске передачи «Бесогон TV» выразил мнение, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс создал проект по чипированию и «сокращению человечества» под видом вакцинации от COVID-19. Михалков сетовал, что столкнулся с «чистой воды цензурой» на «России 24», которая выпустила повтор программы в 23:00 и в 03:00 «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».





22 мая выпуск программы «Бесогон TV», показ которой обычно проходит на телеканале «Россия 24» и на YouTube, вышел только на видеохостинге. В пресс-службе Михалкова заявили, что причиной перевода программы на эту платформу стало снятие выпуска повтора «Бесогон TV» от 1 мая. Канал этот выпуск должен был транслировать еще раз 2 мая. 6 июня новый выпуск «Бесогон TV» также вышел на YouTube.