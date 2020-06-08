#все_дома
Новости
Новости
St
Правительству поручили создать единую платформу по поиску работы
Новости

Правительству поручили создать единую платформу по поиску работы

Также кабмину поручено продлить выплату пособия по безработице на три месяца

Также кабмину поручено продлить выплату пособия по безработице на три месяца Фото: © Kremlin Pool
Фото: © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать создание интернет-портала для размещения и поиска вакансий. Доклад должен быть готов до 1 июля, ответственный за выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Путин также поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца. Важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября, отметил президент. Кроме того, российский лидер дал поручение распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.


«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости. В том числе о работе временного характера и оформление соответствующих правоотношений», — указывается в перечне поручений Путина.


Он потребовал от Мишустина и губернаторов промониторить ситуацию на рынке труда в регионах и предоставить доклад до 1 июля. При нужно обратить «особое внимание на регионы, в которых отмечается наибольший рост числа безработных, и по его результатам обеспечить принятие оперативных решений».


На официальном сайте пресс-службы Кремля сообщается, что для закрывших дело индивидуальных предпринимателей (ИП) установят максимальное пособие по безработице. «Правительству установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством РФ свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении.


Также на совещании о ситуации на рынке труда, которое провел российский лидер, обсуждалась возможность трудоустройства выпускников учебных заведений в вузах и научных организациях. Путин обратил внимание, что Минтруд должен провести такую работу вместе с Минобрнауки, Минфином, главами регионов при участии объединений работодателей.


При этом Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, заверив, что безработные не останутся без помощи государства. «Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режимов карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — заявил премьер-министр.


Он уточнил, что Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей в резервный фонд кабмина для мер реагирования на ситуацию с COVID-19. Эти средства направят «на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших от пандемии отраслей экономики», сообщил Мишустин. «Правительство сегодня ведет работу по приоритезации расходов федерального бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства — около 600 миллиардов рублей», — добавил он. По словам Мишустина, «финансирование социальной сферы и мер поддержки экономики сейчас крайне важны, и недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, остаются незадействованными».


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#мишустин #пособие #работа #безработица #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии