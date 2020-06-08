Правительству поручили создать единую платформу по поиску работы

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать создание интернет-портала для размещения и поиска вакансий. Доклад должен быть готов до 1 июля, ответственный за выполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Путин также поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца. Важно предусмотреть срок действия меры до 1 октября, отметил президент. Кроме того, российский лидер дал поручение распространить на безработных опекунов норму о доплате в три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.





«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся создания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости. В том числе о работе временного характера и оформление соответствующих правоотношений», — указывается в перечне поручений Путина.





Он потребовал от Мишустина и губернаторов промониторить ситуацию на рынке труда в регионах и предоставить доклад до 1 июля. При нужно обратить «особое внимание на регионы, в которых отмечается наибольший рост числа безработных, и по его результатам обеспечить принятие оперативных решений».





На официальном сайте пресс-службы Кремля сообщается, что для закрывших дело индивидуальных предпринимателей (ИП) установят максимальное пособие по безработице. «Правительству установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством РФ свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении.





Также на совещании о ситуации на рынке труда, которое провел российский лидер, обсуждалась возможность трудоустройства выпускников учебных заведений в вузах и научных организациях. Путин обратил внимание, что Минтруд должен провести такую работу вместе с Минобрнауки, Минфином, главами регионов при участии объединений работодателей.





При этом Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что ситуация на рынке труда в РФ стабилизируется, заверив, что безработные не останутся без помощи государства. «Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режимов карантина. Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — заявил премьер-министр.





Он уточнил, что Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей в резервный фонд кабмина для мер реагирования на ситуацию с COVID-19. Эти средства направят «на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших от пандемии отраслей экономики», сообщил Мишустин. «Правительство сегодня ведет работу по приоритезации расходов федерального бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства — около 600 миллиардов рублей», — добавил он. По словам Мишустина, «финансирование социальной сферы и мер поддержки экономики сейчас крайне важны, и недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, остаются незадействованными».