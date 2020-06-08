Путин подписал законы о поддержке бизнеса и создании регистра сведений о населении РФ

Президент России Владимир Путин подписал законы о поддержке бизнеса и граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. В инфобазе будут указаны все важные этапы жизни граждан: от рождения до смерти, она начнет работать с 1 января 2023 года.





Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространений новой коронавирусной инфекции» опубликовали на официальном портале правовой информации. Документ инициировало правительство после обращения президента 11 мая.





Закон содержит ряд мер, в частности: повышает с 1,5 тысячи рублей до 6752 рублей минимальный размер пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих россиян; увеличивает с шести тысяч рублей до 13,5 тысячи рублей максимальный размер пособия для потерявших работу во время декретного отпуска; а также предоставляет самозанятым налоговый капитал в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12130 рублей.





Кроме того, для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от коронавируса отраслях, и не являющихся работодателями, инициатива уменьшает суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ, до 20318 рублей. Наиболее пострадавшим от пандемии предпринимателям разрешается расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения упущенной выгоды. Для этой категории граждан также предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов (авансовых платежей) и страховых взносов.





Ранее 8 июня Путин одобрил законопроект, разрешающий студентам старших курсов преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы. Обучающиеся по педагогическим специальностям студенты смогут вести уроки, начиная с четвертого курса. Для этого им нужно успешно пройти промежуточную аттестацию.