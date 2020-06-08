Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни

Москва выходит из этапа пандемии коронавируса и готова вернуться к обычному ритму жизни, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, к концу июня все действующие сейчас ограничительные меры будут сняты, если горожане продолжат адекватно соблюдать санитарные требования. Градоначальник похвалил горожан за выдержку и дисциплинированность в последние несколько месяцев.





«Все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим — более радикальным шагам. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер в июне будут сняты», — написал Собянин на своем сайте.





Градоначальник отметил, что последние несколько месяцев были для граждан испытанием, но отменить ограничения все и сразу было невозможно. «Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах. Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период», — пояснил он.





По мнению главы столицы, горожане достойно вышли из сложившейся ситуации и вели себя в соответствии с требованиями медиков и властей. «Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее. Конечно, в 20-миллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть «большие данные», которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. <...> За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было», — подчеркнул он.