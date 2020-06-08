«Все держится на доброте»: Путин заявил, что современные технологии не заменят соцработника

Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат помогать всем, кто занимается социальной работой. По мнению Путина, современные технологии никогда не заменят человека в сфере соцзащиты. Российский лидер также напомнил, что на социально ориентированные НКО распространен ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших от COVID-19 отраслях.





«В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека, ведь на людях, доброте и человечности здесь все держится, — сказал Путин. — Мы это понимаем, ценим и всегда будем помогать», — добавил глава государства на встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции.





Поздравляя соцработников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, российский лидер отметил, что это «люди, которые выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение». «Помогать тем, кому тяжело, кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи. Вместе с сотрудниками государственных учреждений эту благородную миссию социального попечительства достойно, самоотверженно выполняют и некоммерческие организации, представители традиционных религий России, волонтеры, — заключил Путин. — Они ваши, наши полноправные партнеры и единомышленники».





Российский лидер также заметил, что социальную, волонтерскую помощь людям в РФ традиционно называют «богоугодным делом»: «Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем всю тысячелетнюю историю России. Такие люди, как вы, — люди великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости — пользуются глубоким уважением всего общества».





Глава государства напомнил, что в связи с пандемией COVID-19 с середины апреля по середину июля для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты за каждую двухнедельную смену. «И социальные работники, и волонтеры, жители городов и населенных пунктов во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки, также предусмотрено поощрение в размере МРОТ — 12 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года», — констатировал Путин.





Он добавил, что на реализацию специальной программы поддержки из Резервного фонда президента предложил выделить три миллиарда рублей. «Эти средства должны быть распределены в рамках конкурса Фонда президентских грантов, который запустим с 16 июня, — резюмировал президент. — Все эти решения приняты, поручения даны».





Слова благодарности в адрес работников социальной сферы выразил также глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в соцсфере трудятся люди, обладающие чуткостью и способностью сопереживать. «Лев Николаевич Толстой писал, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра», — указывается в поздравительной телеграмме премьер-министра.





«Сегодня, когда наша страна переживает сложный период, борется с новой коронавирусной инфекцией, вы обеспечиваете людей старшего поколения, находящихся в самоизоляции, лекарствами, продуктами, товарами первой необходимости, предоставляете социальные услуги», — говорится в сообщении.





Мишустин отметил, что социальные работники совершают много добрых дел, помогают ветеранам, многодетным семьям и детям, оставшимся без родителей. Они поддерживают их, заботятся, находят нужные слова. «Пусть добро и сердечность, которые вы дарите всем, возвратятся к вам сторицей», — обратился глава правительства к социальным работникам.