Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок в Москве отменяются с 9 июня

Режим самоизоляции и пропускной режим, а также график прогулок для горожан в Москве будут отменены с 9 июня. Об этом заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. По его словам, с 16 июня также откротся кафе и летние веранды. Позднее это подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин и добавил, что 9 июня начинается возвращение к обычному режиму работы большинства предприятий. Последние ограничения будут сняты 23 июня, обозначил градоначальник. О снятии масочного режима речи пока не шло.





«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяются самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сообщил Ремчуков на заседании Общественной палаты Москвы. Позднее это подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.





«Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», — рассказал московский градоначальник.





Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня заработают парикмахерские и салоны красоты, фотоателье и агентства по трудоустройству, а также кладбища. С 16 июня вернутся к плановой работе стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, зоопарки и музеи.





По словам Собянина, возобновление работы кафе и ресторанов пройдет в два этапа: летние веранды и кафе под открытым небом откроются 16 июня, а с 23-го числа — стационарный общепит. 23 июня откроют двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также детские сады, площадки и парки.





О снятии масочно-перчаточного режима ни Ремчуков, ни Собянин не сообщили. Предположительно, он будет действовать как минимум до 14 июня, ранее заявленной даты отмены ограничений.





Глава столицы предупредил, что снятие ограничений не означает полного устранения опасности. «Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», — обратился он к москвичам.





Ограничения действовали в Москве в различной форме с 29 марта. Сначала были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. Жителям запретили выходить из дома, за исключением обращений за медпомощью, поездок на работу, походов в магазин или аптеку, выгула домашних животных и необходимости вынести мусор. В середине апреля эти меры ужесточили: в столице и области был введен пропускной режим.