Президент России Владимир Путин одобрил законопроект, разрешающий студентам старших курсов преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы. Обучающиеся по педагогическим специальностям студенты смогут вести уроки, начиная с четвертого курса. Для этого им нужно успешно пройти промежуточную аттестацию.





Уточняется, что с третьего курса студенты технических вузов смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам — секции и кружки. Например, такие, так робототехника. Работодатель, согласно закону, будет определять, соответствует ли образовательная программа студента тематике дополнительных общеобразовательных программ. Регламент допуска студентов к преподаванию установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд. Поправки внесены в закон «Об образовании в РФ».





Кроме того, на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона «Об образовании в РФ» и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.





Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что закон поможет частично восполнить кадровый дефицит в школах. «В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск, — заключил председатель нижней палаты парламента. — Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя».





Российский лидер также подписал закон, по которому организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна будет уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, если она выступала заказчиком целевого обучения молодого человека. Закон также призван обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или ЧС. В таком случае «реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», уточняется в документе.





На «удаленку» перейдет обучение даже по тем специальностям, «реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий». Копии документов об образовании, выданные в электронной форме, например, в виде скана или фотографии бумажного оригинала, будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажный документ. Отмечается, что поправка не предусматривает полного перехода на дистанционное обучение. Вводиться подобный формат обучения будет лишь в случае форс-мажора.