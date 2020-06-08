Дольщики смогут проследить за каждым проблемным объектом в Москве на специальном сайте

Дольщики могут узнать новости по каждому проблемному объекту в Москве на специальном сайте, который запустил Москомстройинвест. В ведомстве отметили, что информация на портале будет регулярно обновляться. Кроме того, для оперативного получения актуальной информации о работе столичного Фонда защиты прав дольщиков можно подписаться на новостную рассылку.





«Москомстройинвест запустил сайт Московского фонда защиты прав дольщиков. Ознакомиться с ним можно по ссылке: mfd.mos.ru. В настоящее время проводится бета-тестирование сайта», — заявили в пресс-службе ведомства.





Всего в Москве на текущий момент семь проблемных объектов — ЖК «Легенда», ЖК «Воскресенское», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Малыгина, 12», ЖК «Академ Палас», ЖК «Остров Эрин» и дом в поселении Кокошкино. Подробная информация о каждом объекте размещена во вкладке «Дольщикам».





Также приведены ответы на наиболее частые вопросы, касающиеся деятельности Московского фонда защиты дольщиков, доступны образцы документов. Кроме того, на сайте есть форма обратной связи, с помощью которой пострадавшие дольщики могут записаться на прием.





Московский фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2019 года. Учредитель — правительство Москвы в лице Москомстройинвеста, который также утверждает устав фонда. Его деятельность финансируется из городского бюджета.





В мае 2020 года стало известно, что Минюст зарегистрировал создание регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области. «Основная деятельность фонда будет направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами, и иных объектов. В настоящий момент сформирован план по восстановлению прав граждан на три года вперед, — рассказала РИА Новости министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. — Мы разместили информационные сообщения на портале ds.mosreg.ru по всем домам, решение по которым будет найдено с применением механизмов фонда».





Министр сообщила, что региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области в 2020 году намерен разобраться со 190 домами (8033 дольщика). «Первые жилые комплексы будут рассмотрены на наблюдательном совете фонда в июле 2020 года», — пообещала Федотова. По ее словам, решение о том, какие объекты будут передаваться в региональный фонд, будет принято наблюдательным советом ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», в том числе решение о финансировании мероприятий по обеспечению прав граждан.





При этом все проблемные объекты Московской области, по которым не найдены инвесторы (это около 500 проблемных домов), будут рассматриваться на наблюдательном совете федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Набсовет будет принимать решения, по каким домам осуществить возврат гражданам денежных средств, а по каким — достроить объекты, пояснила министр.





В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева генеральным директором Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Тимофеев на этом посту сменил экс-министра регионального развития Олега Говоруна. Фонд защиты прав дольщиков входит в «Дом.РФ» (возглавляет бывший вице-премьер Виталий Мутко) и напрямую подконтролен кабмину.