«Его прокапали, сейчас ему лучше»: режиссер Виноградов рассказал о госпитализации Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован, но не из-за инсульта, рассказал Daily Storm его друг и режиссер Театра Джигарханяна Сергей Виноградов. По его словам, артист вечером 7 июня почувствовал недомогание, из-за чего его сиделка вызвала скорую помощь. Сейчас Джигарханян прошел профилактический курс и ему уже значительно лучше, подчеркнул Виноградов.
«Мы сейчас с Арменом Борисовичем не встречаемся из-за карантина, но я только что звонил сиделке — все в порядке! Дело в том, что Армен Борисович в силу возраста и его хронических заболеваний иногда может почувствовать себя плохо, и сиделка при подозрении на что-то опасное вызывает врачей, просто перестраховываясь», — объяснил Виноградов госпитализацию артиста.
Режиссер рассказал, что сегодня Джигарханян уже чувствует себя значительно лучше. «Никакая история про инсульт и про то, что он там слег, не идет. Это обычная профилактическая история. Он периодически так ложится», — отметил друг Джигарханяна.
Это подтвердил и Вячеслав Дьяченко, актер и заведующий труппой в театре Джигарханяна. «Плановая госпитализация. Он периодически ложится», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации Армена Джигарханяна. Некоторые источники заявляли, что у 84-летнего худрука случился инсульт. Официальный представитель актера Артур Согомонян подтвердил госпитализацию и заявил, что состояние Джигарханяна оценивается как удовлетворительное.
Это шестая госпитализация Джигарханяна за последние два года. В 2018 году он перенес инфаркт, находился в коме; был госпитализирован пять раз по различным причинам, в том числе с подозрением на гипертонический криз и невралгию.
84-летний Армен Джигарханян — художественный руководитель и основатель Московского драматического театра Армена Джигарханяна. Он известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя». Джигарханян — народный артист СССР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета (Армения).