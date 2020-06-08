«Его прокапали, сейчас ему лучше»: режиссер Виноградов рассказал о госпитализации Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован, но не из-за инсульта, рассказал Daily Storm его друг и режиссер Театра Джигарханяна Сергей Виноградов. По его словам, артист вечером 7 июня почувствовал недомогание, из-за чего его сиделка вызвала скорую помощь. Сейчас Джигарханян прошел профилактический курс и ему уже значительно лучше, подчеркнул Виноградов.





«Мы сейчас с Арменом Борисовичем не встречаемся из-за карантина, но я только что звонил сиделке — все в порядке! Дело в том, что Армен Борисович в силу возраста и его хронических заболеваний иногда может почувствовать себя плохо, и сиделка при подозрении на что-то опасное вызывает врачей, просто перестраховываясь», — объяснил Виноградов госпитализацию артиста.





Режиссер рассказал, что сегодня Джигарханян уже чувствует себя значительно лучше. «Никакая история про инсульт и про то, что он там слег, не идет. Это обычная профилактическая история. Он периодически так ложится», — отметил друг Джигарханяна.





Это подтвердил и Вячеслав Дьяченко, актер и заведующий труппой в театре Джигарханяна. «Плановая госпитализация. Он периодически ложится», — сказал он.





Ранее СМИ сообщили о госпитализации Армена Джигарханяна. Некоторые источники заявляли, что у 84-летнего худрука случился инсульт. Официальный представитель актера Артур Согомонян подтвердил госпитализацию и заявил, что состояние Джигарханяна оценивается как удовлетворительное.