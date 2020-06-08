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Россиянам разрешили выезжать за границу для работы или ухода за близкими
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Россиянам разрешили выезжать за границу для работы или ухода за близкими

Граждане РФ также смогут покинуть пределы страны для получения образования, заявил премьер Михаил Мишустин

Граждане РФ также смогут покинуть пределы страны для получения образования, заявил премьер Михаил Мишустин Фото: © АГН Москва
Фото: © АГН Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что россияне теперь могут выезжать за границу, но только по уважительным причинам, среди которых уход за близкими, получение образования и трудовая деятельность. Гражданам других стран разрешили приезжать в РФ для помощи родственникам.


«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — цитирует ТАСС Мишустина.


«Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — добавил премьер.


7 июня со ссылкой на свои источники ТАСС и РБК сообщали, что Росавиация призывает правительство разрешить гражданские авиаперевозки с 15 июля.


В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия практически полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. После этого авиакомпании начали выполнять специальные рейсы для эвакуации россиян из других стран. 


В конце марта Михаил Мишустин поручил закрыть границу России. Запрет распространяется на автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Срок действия распоряжения в документе не указан. Исключение делается для нескольких категорий граждан, включая жителей Калининградской области, едущих в другие регионы России, дипломатов и выезжающих на похороны родственников. Кроме того, отдельным документом утвержден список товаров первой необходимости.


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#коронавирус #мишустин #заграница #правительство
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