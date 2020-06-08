Россиянам разрешили выезжать за границу для работы или ухода за близкими

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что россияне теперь могут выезжать за границу, но только по уважительным причинам, среди которых уход за близкими, получение образования и трудовая деятельность. Гражданам других стран разрешили приезжать в РФ для помощи родственникам.





«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — цитирует ТАСС Мишустина.





«Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — добавил премьер.





7 июня со ссылкой на свои источники ТАСС и РБК сообщали , что Росавиация призывает правительство разрешить гражданские авиаперевозки с 15 июля.





В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия практически полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. После этого авиакомпании начали выполнять специальные рейсы для эвакуации россиян из других стран.



