#все_дома
Новости
Новости
St
Трамп выступил против призывов к роспуску полиции США
Новости

Трамп выступил против призывов к роспуску полиции США

Американский лидер заявил, что гордится правоохранителями

Власти США не намерены распускать полицию, сокращать ее или урезать ей финансирование, заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что происшествие со смертью афроамериканца Джорджа Флойда — исключение из правил, тогда как обычно работа полиции позволяет гражданам США жить в мире. Глава Белого дома отметил, что считает 99% защитников закона отличными людьми.


«Не будет никакого уменьшения бюджетов. Не будет роспуска полиции и не будет уменьшения полиции. Наши правоохранители позволяют нам жить в мире, и мы просто хотим знать, что среди них нет «черных овец». Иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но я считаю 99% полицейских отличными людьми», — заявил Трамп во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.


Пресс-секретарь Кейли МакЭнани добавила позднее, что президент США «огорчен призывами к уменьшению финансирования полиции» и недоволен решениями глав Лос Анджелеса и Нью-Йорка действительно урезать бюджет правоохранителям в городах. «Нет, господин Трамп с этим не согласен»,— подчеркнула она.


Также представитель Трампа сравнила антиполицейскую риторику с требованиями «упразднить ICE (службу по контролю за иммиграцией в США. — Примеч. Daily Storm)», которые звучали в 2018 году в связи с попытками караванов мигрантов нелегально попасть в США и противодействием этому со стороны службы.


Призывы к роспуску полиции или уменьшению ее бюджета начали звучать 26 мая, когда после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США начались протесты против насилия со стороны правоохранителей. Практически во всех городах акции переросли в беспорядки и грабежи. Для наведения порядка власти задействовали более 60 тысяч военных Нацгвардии. Трамп на закрытой конференции призвал губернаторов штатов перестать быть «слабаками» и начать действовать более жестко по отношению к протестующим.


Американские СМИ ранее сообщили о погибших и раненых с обеих сторон. В Лас-Вегасе офицеру полиции выстрелили в голову и убили агента Службы федеральных маршалов, в Сент-Луисе четыре правоохранителя получили огнестрельные ранения, а в Чикаго протестующие применили против силовиков самодельное взрывное устройство. При этом некоторые полицейские проявляют солидарность с недовольными — обнимаются с ними, отдают дань памяти Флойду, преклоняя колени.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#полиция #массовые беспорядки #сша #трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии