Трамп выступил против призывов к роспуску полиции США

Власти США не намерены распускать полицию, сокращать ее или урезать ей финансирование, заявил американский президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что происшествие со смертью афроамериканца Джорджа Флойда — исключение из правил, тогда как обычно работа полиции позволяет гражданам США жить в мире. Глава Белого дома отметил, что считает 99% защитников закона отличными людьми.





«Не будет никакого уменьшения бюджетов. Не будет роспуска полиции и не будет уменьшения полиции. Наши правоохранители позволяют нам жить в мире, и мы просто хотим знать, что среди них нет «черных овец». Иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но я считаю 99% полицейских отличными людьми», — заявил Трамп во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.





Пресс-секретарь Кейли МакЭнани добавила позднее, что президент США «огорчен призывами к уменьшению финансирования полиции» и недоволен решениями глав Лос Анджелеса и Нью-Йорка действительно урезать бюджет правоохранителям в городах. «Нет, господин Трамп с этим не согласен»,— подчеркнула она.





Также представитель Трампа сравнила антиполицейскую риторику с требованиями «упразднить ICE (службу по контролю за иммиграцией в США. — Примеч. Daily Storm)», которые звучали в 2018 году в связи с попытками караванов мигрантов нелегально попасть в США и противодействием этому со стороны службы.





Призывы к роспуску полиции или уменьшению ее бюджета начали звучать 26 мая, когда после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США начались протесты против насилия со стороны правоохранителей. Практически во всех городах акции переросли в беспорядки и грабежи. Для наведения порядка власти задействовали более 60 тысяч военных Нацгвардии. Трамп на закрытой конференции призвал губернаторов штатов перестать быть «слабаками» и начать действовать более жестко по отношению к протестующим.





Американские СМИ ранее сообщили о погибших и раненых с обеих сторон. В Лас-Вегасе офицеру полиции выстрелили в голову и убили агента Службы федеральных маршалов, в Сент-Луисе четыре правоохранителя получили огнестрельные ранения, а в Чикаго протестующие применили против силовиков самодельное взрывное устройство. При этом некоторые полицейские проявляют солидарность с недовольными — обнимаются с ними, отдают дань памяти Флойду, преклоняя колени.