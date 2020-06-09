Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер в больнице

Водитель фургона, в который врезался актер Михаил Ефремов, скончался в больнице от полученных травм, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник отметил, что врачам не удалось спасти его жизнь, несмотря на проведенные операции. В связи с кончиной пострадавшего актеру может грозить до 12 лет тюрьмы.





«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — приводит агентство слова собеседника.





По словам источника, Ефремову теперь может грозить до 12 лет заключения, поскольку пострадавший умер. «Уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с части 2 на часть 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — пояснил он. Ранее актера отпустили под подписку о невыезде.





Ранее актер заявил, что готов оплатить лечение пострадавшему в ДТП. «Понимаю, что ударился в машину. А что, так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег — ***** (много)», — ответил Ефремов собеседнику на вопрос, понимает ли артист, что при ДТП пострадал человек.





Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе. В результате аварии серьезно пострадал мужчина, который оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова.





В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Врачи зафиксировали у пострадавшего перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.