КНДР разорвала линии связи с Южной Кореей

КНДР заблокировала линии связи с Южной Кореей утром 9 июня, сообщили власти южной республики. Ранее Пхеньян заявил, что будет последовательно уничтожать «все возможные способы связи» с Сеулом, а также прекратит «все ненужные действия» и переведет работу с южным соседом в режим «борьбы с врагом». Причиной для этого стали агитационные листовки из Южной Кореи, направленные против правительства КНДР.





«Этот шаг [закрытие всех линий связи] станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», — заявило ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





В Южной Корее сообщили, что с утра 9 июня не могут дозвониться к северокорейским коллегам. Закрытыми оказались линии между министерствами объединения и оборонными ведомствами, в том числе между департаментами, отвечающими за безопасность границы между КНДР и Республикой Корея.





В ЦТАК уточнили, что решение о разрыве телефонной связи было принято на совещании с участием руководителей ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого они заявили, что «работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом». «Они обсудили поэтапные планы действий против врага, чтобы предатели и обманщики расплатились за свои преступления, а затем в качестве первого шага дали указание полностью отключить все линии связи и коммуникации между Севером и Югом», — поясняет агентство.





Причиной для ухудшения отношений стала отправка южнокорейской стороной на Север агитационных листовок с антиправительственным содержанием в начале июня. После этого Власти КНДР 5 июня сообщили, что возможно закрытие межкорейского офиса связи в Кэсоне. Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку в КНДР антисеверокорейских листовок и пообещало северным соседям законодательно запретить подобные действия.