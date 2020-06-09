Число подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 485 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8595, достигнув отметки в 485 253 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах страны. При этом за день выздоровели 11 709 пациентов — более чем на три тысячи больше, чем появилось новых пациентов. Также за день умер 171 человек. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 6142 летальных случая и 242 397 выздоровлений.





«За последние сутки в России выявлено 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.





В Москве число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1572, до 198 590. Общее число выздоровевших в столице на 8 июня составило 109 737, умерли от COVID-19 3029 человек.





С 9 июня в столице начинается поэтапное снятие всех ограничений.

— Режим самоизоляции и пропускной режим, а также график прогулок для горожан в Москве отменены с 9 июня.

— 16 июня вернутся к плановой работе стоматологические клиники, библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, зоопарки и музеи. С этого дня также будет разрешено принимать посетителей кафе с летней открытой верандой.

— 23 июня будут сняты все прочие ограничения.





— В Москве продолжает действовать режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и такси, а также в магазинах и на рабочих местах. Маски нужно надевать не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта. За нахождение в общественном транспорте без маски последует штраф в пять тысяч рублей, в магазинах — четыре тысячи рублей.





На втором месте по числу заболевших находится Подмосковье, где с начала пандемии выявили 45 722 заболевших, 12 672 человек выздоровели и 590 скончались. Следом идет Санкт-Петербург, где диагноз «коронавирус» поставили 19 153 больным, вылечился из них 8101 человек, умерли 433. Подтвержденные случаи COVID-19 обнаружены во всех 85 регионах.





По данным университета Джонса Хопкинса на 9 июня, во всем мире с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано 7 121 126 случаев заражения новым типом патогена. Скончались от коронавируса 406 570 человек, выздоровели 3 294 675 пациентов. На первом месте по количеству зараженных и скончавшихся от болезни стоят США — в стране 1 961 185 подтвержденных случаев COVID-19 и 111 007 умерших. РФ по числу заболевших на третьем месте, по количеству смертей — на 15-м.