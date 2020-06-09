Друзья Ефремова: «Миша обменял бы награды на жизнь человека»

Авария в Москве с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек, является «дикой и бешеной историей». Ее не загладить никакими регалиями и наградами артиста. Об этом заявили коллеги Ефремова по проекту «Гражданин поэт» продюсер Андрей Васильев, писатель Дмитрий Быков и Орлуша. Поэт, в частности, отметил, что, если бы была возможность отмотать время назад, «Миша сам отдал бы все звания, только чтобы тот человек выжил». Друзья Ефремова признались Daily Storm, что пребывают в шоке от случившегося и выразили соболезнования близким погибшего.





«Это дикая трагедия, которая случилась с моим другом. Я, честно говоря не готов комментировать и обсуждать какие-то наказания для Ефремова, которые уже предлагают в Госдуме. — Это сейчас просто бешеная человеческая трагедия. Ни о чем другом думать не могу и говорить. Конечно, связывался с его [Ефремова] семьей. Я вообще в другой стране нахожусь и дико переживаю, что сейчас не рядом!». — сказал Васильев.





Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков был немногословен в общении с Daily Storm, отметив, что в такой ситуации очень непросто подбирать слова. «Я могу сказать только одно — случилась ужасная трагедия. А что можно еще к этому добавить? Только соболезнования близким».





Российский поэт и сценарист Андрей Орлов, известный как Орлуша, выразил мнение, что закон в стране одинаков для всех, независимо от званий и регалий, поэтому Ефремова ждет серьезное наказание за пьяное ДТП, повлекшее смерть водителя. «Сейчас никакие звания и регалии не могут лежать на весах рядом с жизнью человека. Думаю, если бы сейчас можно было вернуть погибшего — Миша бы сам отдал все свои награды. Случилась страшная трагедия и сейчас дело идет не о профессии Ефремова. Кто бы ни был за рулем — друг мой или просто любой человек — нельзя измерять преступление медийной заметностью», – подчеркнул поэт.





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