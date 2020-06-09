СМИ: Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Актера Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, признал свою вину. Допрос Ефремова пока не начался «по техническим причинам». Об этом сообщил адвокат актера.





«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», — ск азал РИА Новости адвокат актера. На вопрос, признал ли актер вину, адвокат ответил утвердительно.





Друг Ефремова, актер Иван Стебунов рассказал, что прибыл на место аварии. Ранее СМИ писали, что они был в машине Ефремова в момент аварии. По словам Стебунова, Ефремов готов понести полную ответственность.





«Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю – «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону» […] Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить», - рассказал Стебунов в интервью «Комсомольской правде».