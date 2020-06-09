Губернатор Красноярского края после аварии с выбросом нефти призвал перестать эксплуатировать наследие СССР

Сообщения о разливе топлива в Норильске не отражали масштабы катастрофы в первые дни после происшествия, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он подчеркнул, что эти донесения говорили об «отсутствии экологического ущерба». Глава региона также призвал «Норникель» срочно модернизировать свои производства и перестать «эксплуатировать наследие СССР».





«Нельзя бесконечно эксплуатировать наследие социалистического прошлого. Компания позиционирует себя как символ надежности. Хочу верить, что этот лозунг будет воплощен в жизнь. Компания <...> обязана и может, учитывая ее финансовое состояние, <...> по-серьезному заниматься созданием самой современной производственной и технологической базы», — заявил он.





Глава региона подчеркнул, что первые несколько суток из Норильска поступали недостоверные отчеты. «Почему в течение более чем двух суток из Норильска приходили донесения, которые были не донесениями, а были явной дезинформацией, которую объяснить иначе, как желанием скрыть произошедшее или масштабы, нельзя? <...> Самое важное заключается в следующем: в донесении черным по белому сказано, что характерного запаха дизельного топлива, а также пятен топлива на водной поверхности не обнаружено. Экологический ущерб отсутствует», — подчеркнул Усс в интервью местным телеканалам.





Усс сообщил, что из-за замедленной реакции на катастрофу топливо далеко распространилось по воде. Следы нефти обнаружили в ледниковом озере Пясино, находящемся за пределами защитных бон. «Как оно вынесет эту нагрузку — предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но тем не менее топливо уже там», — уточнил Усс.