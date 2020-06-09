Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании актером своей вины

Адвокат Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что актер признал свою вину в ДТП, которое закончилось смертью водителя грузовика. Ранее СМИ со ссылкой на защитника артиста распространили информацию, что Ефремов признал свою вину в совершенном ДТП.





«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — приводит телеканал «360» слова адвоката Ефремова.





Ранее РИА Новости со ссылкой на Яловицкого сообщили, что на вопрос, признал ли актер свою вину, адвокат ответил утвердительно.





Друг Ефремова, актер Иван Стебунов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что прибыл на место аварии. По его словам, Ефремов готов понести полную ответственность.