Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании актером своей вины

Адвокат Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что актер признал свою вину в ДТП, которое закончилось смертью водителя грузовика. Ранее СМИ со ссылкой на защитника артиста распространили информацию, что Ефремов признал свою вину в совершенном ДТП.
«Ни один адвокат таких заявлений не делал. <…> Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи в расследовании, мы делаем», — приводит телеканал «360» слова адвоката Ефремова.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Яловицкого сообщили, что на вопрос, признал ли актер свою вину, адвокат ответил утвердительно.
Друг Ефремова, актер Иван Стебунов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что прибыл на место аварии. По его словам, Ефремов готов понести полную ответственность.
Российский поэт и сценарист, коллега Ефремова по проекту «Гражданин поэт» Андрей Орлов, известный как Орлуша, в беседе с Daily Storm выразил мнение, что закон в стране одинаков для всех. Поэтому Ефремова ждет серьезное наказание за пьяное ДТП, повлекшее смерть водителя. «Сейчас никакие звания и регалии не могут лежать на весах рядом с жизнью человека. Думаю, если бы сейчас можно было вернуть погибшего — Миша бы сам отдал все свои награды. Случилась страшная трагедия, и сейчас дело идет не о профессии Ефремова. Кто бы ни был за рулем — друг мой или просто любой человек — нельзя измерять преступление медийной заметностью», — подчеркнул поэт.
Говоря о возможном наказании для актера, Андрей Орлов отметил, что рассуждать на эту тему ему тяжело и все должно решаться объективным следствием и представителями Фемиды. «Я не суд. Сейчас начнется: «Деточкин виноват, но Деточкин не виноват». Это уже наверняка началось. Но Ефремов виноват, трагедия произошла! А чья-бы ни была реакция [на трагедию] — это уже десятое дело!»
Утром 9 июня стало известно, что водитель фургона, в который врезался актер Михаил Ефремов, скончался в больнице от полученных травм.
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе. В результате аварии серьезно пострадал мужчина, который оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова.