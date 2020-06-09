В Красноярском крае задержали трех подростков за изучение основ террористической деятельности

По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019-го по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сообщили в СКР.





По данным следствия, подростки готовили взрывчатку и испытывали ее в заброшенном доме, на пустырях и стройках.





В отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). По ней может грозить пожизненное заключение, а минимальное наказание — 15 лет лишения свободы.





16 апреля ФСБ задержала в Красноярске школьника, который готовил нападение на школу. У юноши изъяли оружие и взрывные устройства. Он признался, что собирался устроить стрельбу 19-20 апреля, однако отложил атаку из-за пандемии коронавируса и перехода детей на дистанционное обучение. Свои планы подросток описывал в личном дневнике. Он готовил нападение на протяжении четырех месяцев и не предполагал, что будет введен режим самоизоляции, добавили в ЦОС ФСБ.