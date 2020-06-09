«Произошло несчастье»: Якубович заявил о готовности помочь попавшему в беду Ефремову

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил Daily Storm, что готов поддержать актера Михаила Ефремова, ставшего участником аварии со смертельным исходом. При этом Якубович признался, что не знаком с деталями трагедии и к нему ни сам актер, ни его родные не обращались. Дочь Ефремова Анна-Мария раскритиковала в соцсетях отца за пьяную езду, заявив, что готова «носить передачки» в тюрьму, если актер окажется за решеткой. Ранее Якубович рассказал, что очень долго переживал из-за гибели нетрезвого пешехода, оказавшегося под колесами его автомобиля. Суд признал ведущего невиновным.
«Значит несчастье [произошло]. Если потребуется моя помощь, он [Ефремов] мне скажет. Тогда я помогу, – сказал Якубович.
Ведущий «Поле чудес» рассказал, что в данный момент находится не в столице и ему некогда следить за новостными сводками. «Сижу за городом, работаю. Не интересуюсь новостями. Меня не очень интересует, что происходит за пределами моего дома», — добавил Якубович.
Дочь Ефремова сообщила подписчикам в своем Instagram, что не одобряет поступок отца и тех, кто позволил сесть ему пьяному за руль. Анна Мария выразила мнение, что Ефремов должен нести ответственность, «как скажет закон».В ответ на вопрос, почему она «сидит дома, когда ее отец в беде», девушка написала: «Не маленький, сам разберется. <…> У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу».
В беседе с Daily Storm коллеги Ефремова по проекту «Гражданин поэт» продюсер Андрей Васильев, писатель Дмитрий Быков и поэт Орлуша (Андрей Орлов) признались, что в шоке от случившегося. Они отметили, что инцидент с участием актера является «дикой и бешеной историей». Орлуша также подчеркнул, что если бы была возможность отмотать время назад, «Миша сам отдал бы все звания, только чтобы тот человек выжил».
Авария с участием Ефремова случилась вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. Управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, известный актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada. Водитель легковушки получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Мужчину доставили в больницу, но врачи не сумели его спасти. Сам Ефремов обошелся без повреждений.
Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП артист был в нетрезвом состоянии. «Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению», — рассказал источник «Интерфакса».
После смерти пострадавшего уголовное дело против Ефремова, устроившего ДТП на Смоленской площади, переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Актеру грозит до 12 лет колонии. После аварии Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Леонид Якубович ранее признался журналистам, что в 2001 году в Москве 30-летний пьяный пешеход попал под колеса его автомобиля. Ведущему не удалось вовремя притормозить, а прибывшая скорая констатировала смерть мужчины.