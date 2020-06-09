«Произошло несчастье»: Якубович заявил о готовности помочь попавшему в беду Ефремову

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил Daily Storm, что готов поддержать актера Михаила Ефремова, ставшего участником аварии со смертельным исходом. При этом Якубович признался, что не знаком с деталями трагедии и к нему ни сам актер, ни его родные не обращались. Дочь Ефремова Анна-Мария раскритиковала в соцсетях отца за пьяную езду, заявив, что готова «носить передачки» в тюрьму, если актер окажется за решеткой. Ранее Якубович рассказал, что очень долго переживал из-за гибели нетрезвого пешехода, оказавшегося под колесами его автомобиля. Суд признал ведущего невиновным.





«Значит несчастье [произошло]. Если потребуется моя помощь, он [Ефремов] мне скажет. Тогда я помогу, – сказал Якубович.





Ведущий «Поле чудес» рассказал, что в данный момент находится не в столице и ему некогда следить за новостными сводками. «Сижу за городом, работаю. Не интересуюсь новостями. Меня не очень интересует, что происходит за пределами моего дома», — добавил Якубович.





Дочь Ефремова сообщила подписчикам в своем Instagram, что не одобряет поступок отца и тех, кто позволил сесть ему пьяному за руль. Анна Мария выразила мнение, что Ефремов должен нести ответственность, «как скажет закон».В ответ на вопрос, почему она «сидит дома, когда ее отец в беде», девушка написала: «Не маленький, сам разберется. <…> У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу».