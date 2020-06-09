Ефремову вызвали скорую

Михаилу Ефремову, который сейчас находится дома под подпиской о невыезде, вызвали скорую помощь. Сообщается, что заявитель сказал, что актер находится в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что медицинская помощь Ефремову не понадобилась и он находится дома под капельницей. Накануне Михаил Ефремов будучи пьяным спровоцировал аварию, в результате которой погиб водитель машины, в которую врезался джип актера.
«За сегодняшний день скорая помощь приезжала к Ефремову три раза, отметил источник в экстренных службах», - сообщил телеканал «360».
Информацию о приезде скорой подтвердил и Telegram-канал 112. Сообщается, что родственники вызвали врачей из-за возможного обморока.
Перед этим Telegram-канал 112 со ссылкой на сотрудников скорой помощи сообщил, что скорее всего Ефремов притворяется и обморока у него нет.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что к 11:00 Ефремов должен был явиться на допрос, однако этого не произошло.
Российский поэт и сценарист, коллега Ефремова по проекту «Гражданин поэт» Андрей Орлов, известный как Орлуша, в беседе с Daily Storm выразил мнение, что закон в стране одинаков для всех. Поэтому Ефремова ждет серьезное наказание за пьяное ДТП, повлекшее смерть водителя. «Сейчас никакие звания и регалии не могут лежать на весах рядом с жизнью человека. Думаю, если бы сейчас можно было вернуть погибшего — Миша бы сам отдал все свои награды. Случилась страшная трагедия, и сейчас дело идет не о профессии Ефремова. Кто бы ни был за рулем — друг мой или просто любой человек — нельзя измерять преступление медийной заметностью», — подчеркнул поэт.
Говоря о возможном наказании для актера, Андрей Орлов отметил, что рассуждать на эту тему ему тяжело и все должно решаться объективным следствием и представителями Фемиды. «Я не суд. Сейчас начнется: «Деточкин виноват, но Деточкин не виноват». Это уже наверняка началось. Но Ефремов виноват, трагедия произошла! А чья-бы ни была реакция [на трагедию] — это уже десятое дело!»
Утром 9 июня стало известно, что водитель фургона, в который врезался актер Михаил Ефремов, скончался в больнице от полученных травм.
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе. В результате аварии серьезно пострадал мужчина, который оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова.