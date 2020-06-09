Ефремову вызвали скорую

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что к 11:00 Ефремов должен был явиться на допрос, однако этого не произошло.





Российский поэт и сценарист, коллега Ефремова по проекту «Гражданин поэт» Андрей Орлов, известный как Орлуша, в беседе с Daily Storm выразил мнение, что закон в стране одинаков для всех. Поэтому Ефремова ждет серьезное наказание за пьяное ДТП, повлекшее смерть водителя. «Сейчас никакие звания и регалии не могут лежать на весах рядом с жизнью человека. Думаю, если бы сейчас можно было вернуть погибшего — Миша бы сам отдал все свои награды. Случилась страшная трагедия, и сейчас дело идет не о профессии Ефремова. Кто бы ни был за рулем — друг мой или просто любой человек — нельзя измерять преступление медийной заметностью», — подчеркнул поэт.





Говоря о возможном наказании для актера, Андрей Орлов отметил, что рассуждать на эту тему ему тяжело и все должно решаться объективным следствием и представителями Фемиды. «Я не суд. Сейчас начнется: «Деточкин виноват, но Деточкин не виноват». Это уже наверняка началось. Но Ефремов виноват, трагедия произошла! А чья-бы ни была реакция [на трагедию] — это уже десятое дело!»