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«Чудовищный случай»: Кремль отреагировал на пьяную аварию с участием Ефремова
Новости

«Чудовищный случай»: Кремль отреагировал на пьяную аварию с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают о лишении Ефремова звания заслуженного артиста РФ

ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, является чудовищным случаем. Об это журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают.


«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.


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