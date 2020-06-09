Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. Также, по его мнению, актера необходимо заключить под стражу, так как он может покинуть Россию или выпасть из окна.





«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил Жириновский в своем Telegram-канале.





По его мнению, Ефремов заслуживает жесткого наказания — 12 лет колонии, либо, учитывая состояние здоровья актера, 12 лет колонии-поселения.





«Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — считает лидер ЛДПР.





Ранее ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это является чудовищным случаем. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности взять на контроль расследование аварии с Ефремовым.





«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.