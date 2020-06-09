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Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
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Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

По мнению главы ЛДПР, актера следует заключить под стражу

По мнению главы ЛДПР, актера следует заключить под стражу Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia
Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. Также, по его мнению, актера необходимо заключить под стражу, так как он может покинуть Россию или выпасть из окна.


«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил Жириновский в своем Telegram-канале.


По его мнению, Ефремов заслуживает жесткого наказания — 12 лет колонии, либо, учитывая состояние здоровья актера, 12 лет колонии-поселения.


«Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — считает лидер ЛДПР.


Ранее ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это является чудовищным случаем. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности взять на контроль расследование аварии с Ефремовым.


«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.


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Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову, который сейчас сидит дома под подпиской о невыезде, вызвали скорую помощь. Заявитель сказал, что актер находится в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что медицинская помощь Ефремову не понадобилась и он находится дома под капельницей. Сообщается, что актер, возможно, притворяется.


Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в двигающийся по встречной полосе фургон. В результате аварии серьезно пострадал водитель фургона, он оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова. Утром 9 июня стало известно, что мужчина от полученных травм скончался в больнице.


#жириновский #ефремов #лдпр #дтп
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