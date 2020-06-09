Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. Также, по его мнению, актера необходимо заключить под стражу, так как он может покинуть Россию или выпасть из окна.
«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу. Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет», — заявил Жириновский в своем Telegram-канале.
По его мнению, Ефремов заслуживает жесткого наказания — 12 лет колонии, либо, учитывая состояние здоровья актера, 12 лет колонии-поселения.
«Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — считает лидер ЛДПР.
Ранее ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это является чудовищным случаем. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности взять на контроль расследование аварии с Ефремовым.
«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — заявил официальный представитель Кремля журналистам.
Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову, который сейчас сидит дома под подпиской о невыезде, вызвали скорую помощь. Заявитель сказал, что актер находится в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что медицинская помощь Ефремову не понадобилась и он находится дома под капельницей. Сообщается, что актер, возможно, притворяется.
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в двигающийся по встречной полосе фургон. В результате аварии серьезно пострадал водитель фургона, он оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова. Утром 9 июня стало известно, что мужчина от полученных травм скончался в больнице.