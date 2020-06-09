Украина не предоставила следствию по делу MH17 данные с первичных радаров

Власти Украины не предоставили следователям, ведущим дело о крушении малайзийского рейса MH17, данные с первичных радаров, которые фиксируют все объекты в воздухе при помощи электромагнитных волн, заявил прокурор Тейс Бергер. По его словам, Киев передал Нидерландам только информацию от вторичных радаров, которые фиксируют самолеты со включенными передатчиками. На Украине заявили, что все первичные радары, которые могли засечь полеты в этот день, были выключены или ремонтировались.





«Данные с первичных радаров от Украины получены не были. Совместная следственная группа провела расследование причин, по которым они не были предоставлены. Украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты», — сообщил Бергер (цитата по ТАСС). Таким образом, самолет с выключенным передатчиком мог остаться незамеченным.





Расследование показало, что радар в Донецке был выключен, поскольку располагался на территории, контролируемой ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании. Также были проанализированы данные с датчиков в Усть-Донецком и в Харькове, но эксперты не смогли найти ни следов запуска ракеты, ни присутствия военного самолета вблизи от малайзийского Boeing.





По мнению прокурора, отсутствие информации по истребителям гарантирует, что их в этом районе не было, тогда как отсутствие следов ракеты не исключает ее запуска. «На основе этих выводов мы пришли к выводу, что расследование по радарным данным завершено», — заключил Бергер.





Также прокурор рассказал, что следствие получило доступ к ряду спутниковых фотографий, на которых видны перемещения комплекса «Бук» к населенному пункту Первомайское 17 июля 2014 года. Также, по его словам, в момент крушения MH17 разведывательная служба США зафиксировала запуск ракеты SA-11 «земля-воздух» из места приблизительно в шести километрах от города Снежное. «А SA-11 по классификации НАТО — это ракета, используемая ЗРК «Бук», — подчеркнул Бергер.





17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит ракетой на территории Донбасса. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане Малайзии, Нидерландов, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии — погибли.





9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Всего по делу MH17 проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По версии международной группы следователей, самолет сбили ополченцы ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего бригаде ПВО из Курска. Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют в крушении Украину.