Зеленский назвал экс-президента Украины Кравчука наиболее интересной исторической фигурой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее захватывающую историческую фигуру. По его словам, это первый президент страны Леонид Кравчук. Также Зеленский высоко оценил историческую роль гетмана Богдана Хмельницкого, который по словам Зеленского смог «собрать Украину».





«Я очень уважительно отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Что бы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он — первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но…», — ответил Зеленский журналисту издания «Украинская правда».





При этом Зеленский считает фигуру Степана Бандеры неоднозначной. «Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — отметил он.





Также президент Украины считает, что именно гетман Богдан Хмельницкий смог объединить Украину. «Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого — там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Потом мирился, потом союзничал. Все выкручивал, что потом забрал назад на Украину», — добавил он.