Зеленский назвал экс-президента Украины Кравчука наиболее интересной исторической фигурой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наиболее захватывающую историческую фигуру. По его словам, это первый президент страны Леонид Кравчук. Также Зеленский высоко оценил историческую роль гетмана Богдана Хмельницкого, который по словам Зеленского смог «собрать Украину».
«Я очень уважительно отношусь к Кравчуку. Он дал Украине независимость. Что бы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он — первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно. Но…», — ответил Зеленский журналисту издания «Украинская правда».
При этом Зеленский считает фигуру Степана Бандеры неоднозначной. «Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — отметил он.
Также президент Украины считает, что именно гетман Богдан Хмельницкий смог объединить Украину. «Дипломатия, переговоры и хитрость Богдана Хмельницкого — там у него всего было очень много. Он воевал, потом с ними садился за стол. Потом мирился, потом союзничал. Все выкручивал, что потом забрал назад на Украину», — добавил он.
В начале апреля Зеленский сравнил карантин с голливудской комедией «День сурка» и призвал украинцев, находящихся в режиме самоизоляции, не превращаться в «обиженных детей». Украинский лидер добавил, что сам круглосуточно находится на работе и что правительство предпринимает все усилия для защиты здоровья граждан в условиях пандемии COVID-19.
В начале июня Министерство внутренних дел Украины заявило, что изучит вопрос о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским, заявил глава ведомства Антон Геращенко. Накануне Зеленский выпил кофе в кафе в городе Хмельницком, несмотря на то что размещение гостей в заведениях разрешено было только на летних площадках. Президент заявил о готовности заплатить штраф, который может составить 17 тысяч гривен (более 44 тысяч рублей).