Госдума приняла закон о защите граждан от завышения кадастровой стоимости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван защитить граждан от неверной оценки кадастровой (назначенной государством) стоимости недвижимости. Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, инициатива должна выполнить требование президента РФ Владимира Путина и помочь россиянам избежать «перегибов» при оценке их собственности.





«Оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ. Более того, при выявлении одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны будут проверить и исправить ошибки и по другим однотипным объектам», — сказал Володин.





Председатель Госдумы отметил, что любая ошибка в оценке должна трактоваться в пользу собственника. «Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи», — пояснил он причину.





Также инициатива повышает ответственность для должностных лиц при оценке кадастровой стоимости. Согласно документу, они смогут лишиться должности, если в течение года суд неоднократно удовлетворил иски об оспаривании кадастровой стоимости.





Кадастровая стоимость — это стоимость объекта недвижимости, которую назначает государство по результатам оценки. Она назначается не чаще раза в три года, но и не реже раза в пять лет. Из кадастровой стоимости рассчитывается налог на недвижимость, налог на куплю-продажу-аренду жилья и эквивалентные объекты, на которые квартиру можно обменять.





Ранее Володин сообщил, что в случае внесения изменений в Конституцию потребуется принять около 50 федеральных законов. По мнению Володина, поправки к Основному закону наполняют понятие «социальное государство» конкретным содержанием, «где речь идет об обязательной индексации пенсий, о необходимости выплаты заработной платы не ниже минимального прожиточного уровня».