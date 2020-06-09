Экс-глава ВЭБ попросил британский суд отправить Дерипаску в тюрьму

Бывший глава ВЭБа, экс-заместитель министра финансов России Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором просит отправить предпринимателя в тюрьму. Чернухин утверждает, что Дерипаска якобы нарушил предписание английского правосудия, которое постановило выплатить экс-главе ВЭБа 95,2 миллиона долларов. Об этом сообщают Forbes и РБК со ссылкой на портал судебной информации Law360.





В результате долгой судебной тяжбы в феврале Владимир Чернухин выиграл у Олега Дерипаски спор за владение долей в компаний «Трехгорная мануфактура». Высокий суд Лондона тогда обязал миллиардера выплатить экс-главе ВЭБа 95,2 миллиона долларов. Дерипаска подал апелляцию на решение суда, заявив, что оно несправедливое, но проиграл и был вынужден исполнить решение о выплате.





Чернухин обвиняет Дерпиаску в неуважении к суду, а адвокаты миллиардера называют иск результатом «личной неприязни» и предлагают рассматривать его как «злоупотребление процессом», пишут издания. Защита экс-главы ВЭБа считает, что Олег Дерипаска нарушил постановление суда, по которому он должен был сохранить акции энергетической компании En+ Group, зарегистрированной на острове Джерси, на сумму 236 миллионов долларов. Компанию перерегистрировали с острова Джерси в Калининградскую область. Так предприятие оказалось за пределами досягаемости английской юрисдикции, утверждают адвокаты.





Представитель миллиардера Натан Пиллоу заявил на судебном заседании, что Владимир Чернухин и его консультанты знали, что En+ может изменить место регистрации, но «не предполагали, что это будет означать нарушение Дерипаской его обязательств, и не сделали ничего, чтобы это остановить».





Принадлежащая Олегу Дерипаске компания купила «Трехгорную мануфактуру» в 2002 году. После этого руководителем «Трехгорной мануфактуры» стала Лолита Данилина, на тот момент — гражданская супруга Чернухина. В 2017 году Владимир Чернухин подал иск к Дерипаске в Международный арбитражный суд в Лондоне, доказывая, что был совладельцем «Трехгорной мануфактуры», а в декабре 2010 года работавшие на Дерипаску люди якобы организовали «вооруженный захват» мануфактуры. Экс-глава ВЭБа утверждает, что после «захвата» Олег Дерипаска якобы пообещал, что выкупит долю Чернухина в «Трехгорной мануфактуре» за 100 миллионов долларов, но не сделал этого.





В начале марта стало известно, что Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы против политика Алексея Навального. По словам адвоката миллиардера, поводом для подачи иска стал видеоролик оппозиционера с информацией о том, что Дерипаска пользуется поддержкой властей и ведет бизнес в нерыночных условиях. Сумма формальных требований составила один рубль.