Правоохранители увезли Ефремова из его дома — видео

Правоохранители вывели Михаила Ефремова его из дома, актер был в куртке с капюшоном. Дом Ефремова оцеплен полицией.
Позже журналист РИА Новости рассказал, что Ефремова доставили в один из московских полицейских участков на допрос в связи с произошедшим накануне смертельным ДТП. Задать вопросы актеру и его адвокатам не удалось.
Ранее ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это чудовищный случай. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности взять на контроль расследование аварии с Ефремовым.
В течение дня сообщалось, что Михаилу Ефремову, который сейчас сидит дома под подпиской о невыезде, вызвали скорую помощь. Заявитель сказал, что актер находится в бессознательном состоянии. Позже выяснилось, что медицинская помощь Ефремову не понадобилась и он находится дома под капельницей. Один из Telegram-каналов написал, что артист, возможно, притворяется. Полиция оцепила дом Ефремова.
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с фургоном в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных кадрах ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в двигающийся по встречной полосе фургон. В результате аварии серьезно пострадал водитель фургона, он оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова. Утром 9 июня стало известно, что мужчина от полученных травм скончался в больнице.