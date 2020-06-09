Правоохранители увезли Ефремова из его дома — видео

Позже журналист РИА Новости рассказал, что Ефремова доставили в один из московских полицейских участков на допрос в связи с произошедшим накануне смертельным ДТП. Задать вопросы актеру и его адвокатам не удалось.





Ранее ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это чудовищный случай. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают. Кроме того, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности взять на контроль расследование аварии с Ефремовым.