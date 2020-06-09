В Комиссии при президенте по госнаградам надеются на снисхождение суда к Ефремову

В Госдуме призвали лишить званий и регалий заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего пьяную аварию в центре Москвы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также потребовал для актера 12 лет колонии. Член Комиссии при президенте РФ по государственным наградам Владимир Толстой в ответ призвал быть «сдержаннее и добрее», отметив, что именно суд поставит точку в этом резонансном деле. Советник главы государства по культуре также выразил надежду на минимальное из возможных вариантов наказание для известного актера. По словам Толстого, этот инцидент является трагедией и для Ефремова, и для родных погибшего в аварии человека.





«Мне искренне жаль и Михаила Ефремова, и погибшего человека. Нелепый инцидент, от которого никому радости нет.Но какие-то грубые слова [в адрес актера], мне кажется, тоже говорить неправильно. Нужно быть все-таки сдержаннее и добрее, — сказал Толстой в беседе с Daily Storm. — Меру наказания будет определять суд, который рассмотрит все обстоятельства. Я надеюсь, что будет все-таки какое-то снисхождение и минимальные сроки наказания».





Советник президента по культуре заявил, что авария на Смоленской площади — «несчастный случай» как для актера и его окружения, так и для родных и близких скончавшегося в больнице от многочисленных травм водителя. «Это просто и трагедия для прекрасного актера Михаила Ефремова, и, естественно, семьи человека, который погиб. Несчастный случай для всех. Конечно, пьяным за рулем не надо ездить. Но читать морали [сейчас] бессмысленно, — резюмировал Толстой. — К сожалению, это случилось. Дальше уже вопрос правоохранительных органов, суда. Они будут определять степень вины и возможность понесения Ефремовым какого-то наказания».





При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил обращения в прокуратуру, если думский комитет по безопасности и противодействию коррупции выявит попытки давления на следствие по делу Ефремова. «Что у него [Ефремова] найдутся покровители— это не исключено. Если бы такое совершил водитель грузового автомобиля, он бы уже сидел, дали бы по максимуму. И здесь не было бы ни у кого сомнений, что следствие не будет идти под давлением, — сказал Володин. — А вот в этом случае, когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности, мы имеем право сомневаться... Мы будем изучать эту ситуацию. И если увидим, что идет давление, тогда мы обратимся в прокуратуру. И не только в прокуратуру».





Володин напомнил, что в 2019 году Госдумой был принят закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами. Он предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет в случае гибели человека, от восьми до 15 лет заключения, если погибли двое и более лиц. «Вилка ответственности, заложенная в Уголовном кодексе, очень большая, более чем двукратная. А ведь [у погибшего] остались двое детей, жена, мама престарелая», — заключил спикер Госдумы.