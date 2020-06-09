В Комиссии при президенте по госнаградам надеются на снисхождение суда к Ефремову

В Госдуме призвали лишить званий и регалий заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего пьяную аварию в центре Москвы. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также потребовал для актера 12 лет колонии. Член Комиссии при президенте РФ по государственным наградам Владимир Толстой в ответ призвал быть «сдержаннее и добрее», отметив, что именно суд поставит точку в этом резонансном деле. Советник главы государства по культуре также выразил надежду на минимальное из возможных вариантов наказание для известного актера. По словам Толстого, этот инцидент является трагедией и для Ефремова, и для родных погибшего в аварии человека.
«Мне искренне жаль и Михаила Ефремова, и погибшего человека. Нелепый инцидент, от которого никому радости нет.Но какие-то грубые слова [в адрес актера], мне кажется, тоже говорить неправильно. Нужно быть все-таки сдержаннее и добрее, — сказал Толстой в беседе с Daily Storm. — Меру наказания будет определять суд, который рассмотрит все обстоятельства. Я надеюсь, что будет все-таки какое-то снисхождение и минимальные сроки наказания».
Советник президента по культуре заявил, что авария на Смоленской площади — «несчастный случай» как для актера и его окружения, так и для родных и близких скончавшегося в больнице от многочисленных травм водителя. «Это просто и трагедия для прекрасного актера Михаила Ефремова, и, естественно, семьи человека, который погиб. Несчастный случай для всех. Конечно, пьяным за рулем не надо ездить. Но читать морали [сейчас] бессмысленно, — резюмировал Толстой. — К сожалению, это случилось. Дальше уже вопрос правоохранительных органов, суда. Они будут определять степень вины и возможность понесения Ефремовым какого-то наказания».
При этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключил обращения в прокуратуру, если думский комитет по безопасности и противодействию коррупции выявит попытки давления на следствие по делу Ефремова. «Что у него [Ефремова] найдутся покровители— это не исключено. Если бы такое совершил водитель грузового автомобиля, он бы уже сидел, дали бы по максимуму. И здесь не было бы ни у кого сомнений, что следствие не будет идти под давлением, — сказал Володин. — А вот в этом случае, когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности, мы имеем право сомневаться... Мы будем изучать эту ситуацию. И если увидим, что идет давление, тогда мы обратимся в прокуратуру. И не только в прокуратуру».
Володин напомнил, что в 2019 году Госдумой был принят закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами. Он предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет в случае гибели человека, от восьми до 15 лет заключения, если погибли двое и более лиц. «Вилка ответственности, заложенная в Уголовном кодексе, очень большая, более чем двукратная. А ведь [у погибшего] остались двое детей, жена, мама престарелая», — заключил спикер Госдумы.
ДТП с участием Ефремова случилось вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади. Актер на своем внедорожнике на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Получивший многочисленные ранения водитель умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актер был пьян. «Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя граница средней степени опьянения, переход к сильному опьянению», — сообщил источник «Интерфакса».
После ДТП Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако на утренний допрос артист не явился. Сообщалось, что к нему домой приезжали медики скорой помощи — частной и государственной.
Полиция в итоге оцепила дом на Чистых прудах, где проживает актер. Позднее правоохранители вывели Ефремова квартиры и увезли на допрос по делу о ДТП. После смерти водителя фургона уголовное дело против Ефремова, устроившего аварию, переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Актеру грозит до 12 лет колонии.
Адвокат актера Виталий Чернышов рассказал ТАСС, что Ефремов готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием: «Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого».
Коллеги Ефремова по проекту «Гражданин поэт» продюсер Андрей Васильев, писатель Дмитрий Быков и поэт Орлуша (Андрей Орлов) в беседе с Daily Storm заявили, что в шоке от случившегося. Они считают, что инцидент с участием актера является «дикой и бешеной историей». Орлуша заверил, что если бы была возможность отмотать время назад, «Миша сам отдал бы все звания, только чтобы тот человек выжил». Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал Daily Storm, что готов поддержать попавшего в беду Ефремова, если он к нему обратится. Дочь Ефремова Анна-Мария раскритиковала в Instagram отца за пьяную езду, но вместе с тем она готова «носить передачки», если он окажется за решеткой.
ДТП, спровоцированное пьяным актером, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это является чудовищным случаем. Он отметил, что о лишении Ефремова звания заслуженного артиста России в Кремле пока не думают.