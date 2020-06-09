Хоккеист Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег после обысков у него в автосалоне

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский рассказал, что правоохранители провели обыски в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге. Обыски прошли по делу о незаконной банковской деятельности, рассказали источники РИА Новости и «Фонтанки». Сам Сушинский говорит, что никакими махинациями не занимался, и предполагает, что преступники пытаются «перевести стрелки» с себя на его компанию.





«Это мой основной бизнес. Бред какой-то! Зачем мне понадобилось бы что-то отмывать? Через финмониторинг видны все наши сделки», — сказал Сушинский «Фонтанке». Хоккеист добавил, что автосалон в Приморском районе Санкт-Петербурга пока закрыт, автосервис работает на выдачу машин.





«Я думаю, что претензии экономической полиции являются необоснованными, по крайней мере они должны быть не в мой адрес. Я – продавец. Пришел человек от юрлица, купил автомобиль, вот и все. Я не проверяю, что потом с автомобилем произошло», — заявил он РИА Новости.





В беседе с РБК хоккеист уточнил, что правоохранители запросили документы по сделкам и юридическим лицам. Он добавил, что это обычная процедура и обычно сведения запрашивали через письма.





Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыски по 30 адресам, пишет «Фонтанке». По сведениям газеты, правоохранители подозревают, что несколько предпринимателей при продаже дорогих машин через автосалон проводили наличные деньги клиентов как безналичный расчет, а после за соответствующий процент отдавали обнальщикам.





В группу компаний «Авангард» входят в том числе официальные дилеры Mercedes Benz, Hyundai, Geely, а также предприятия по выкупу и продаже автомобилей. По данным СПАРК, чистая прибыль группы компаний в прошлом году составила 58,2 миллиона рублей.





Спортсмен с 1999 по 2010 год выступал за сборную России по хоккею. Он стал чемпионом мира в 2008 году.