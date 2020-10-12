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Володин провел телефонный разговор со спикером парламента Армении Мирзояном
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Володин провел телефонный разговор со спикером парламента Армении Мирзояном

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.


В свою очередь, в пресс-службе парламента Армении сообщили, что Мирзоян представил Володину ситуацию, «сложившуюся в результате продолжающейся агрессии со стороны Азербайджана».


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Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктуре.


#володин #азербайджан #армения #госдума
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