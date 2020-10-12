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Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана
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Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

За действующего главу государства отдали свои голоса более 90% избирателей

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших 11 октября выборах главы республики с 90,92% голосов, сообщили в ЦИК страны. Итоговая явка составила 85,39%. Для победы кандидату достаточно набрать минимум 50% голосов избирателей. Рахмон возглавляет страну с ноября 1994 года. Наблюдатели заявили, что голосование прошло без нарушений.


«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — сообщил в ходе брифинга председатель ЦИК страны Бахтиер Худоерзода.


Выборы президента Таджикистана прошли 11 октября. Избирательные участки закрылись в 20:00 (18:00 мск). В ЦИК страны признали выборы состоявшимися. Наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, российский сенатор Олег Мельниченко назвал процесс голосования в республике организованным и отметил высокую активность избирателей.


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Прошедшие 11 октября выборы главы государства стали пятыми с 1994 года. На пост президента претендовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. До этого он четыре раза побеждал на всех выборах президента Таджикистана. В 2013 году за Рахмона проголосовали 83,6% избирателей при явке 86,64%


В феврале 2016 года Конституционный суд страны признал законными поправки к Основному закону, дающие право действующему президенту Эмомали Рахмону участвовать в выборах главы государства неограниченное количество раз.


#президент #выборы #таджикистан #эмомали рахмон
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