Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших 11 октября выборах главы республики с 90,92% голосов, сообщили в ЦИК страны. Итоговая явка составила 85,39%. Для победы кандидату достаточно набрать минимум 50% голосов избирателей. Рахмон возглавляет страну с ноября 1994 года. Наблюдатели заявили, что голосование прошло без нарушений.





«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — сообщил в ходе брифинга председатель ЦИК страны Бахтиер Худоерзода.





Выборы президента Таджикистана прошли 11 октября. Избирательные участки закрылись в 20:00 (18:00 мск). В ЦИК страны признали выборы состоявшимися. Наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования. Координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, российский сенатор Олег Мельниченко назвал процесс голосования в республике организованным и отметил высокую активность избирателей.