Коронакризис стал точкой роста для музыкальных лейблов

Наш лейбл, Klever Label, занимается не только дистрибьюцией, но и коммерческим продвижением других артистов и лейблов. Мы, наверное, одни из немногих, если не единственные, кто изначально в основном занимаются рекламой и маркетингом, и только на втором плане — дистрибьюция. Пандемия повлияла на нас ощутимо — скорее, по той причине, что артисты стали менее охотно рекламировать свою музыку. Отменены концерты, так как непонятно, когда снова будет расцвет музыкального рынка в России, артисты находятся в состоянии неведения и боятся инвестировать деньги в свое развитие в этот сложный период.





Однако мы качественно занимаемся финансовым планированием, поэтому к пандемии у нас была готова подушка, благодаря которой мы активизировались весной 2020 года в подписание новых артистов и продюсерских проектов и сами стали инвестировать в продвижение своих артистов. Иными словами, коронакризис стал для нас точкой роста, мы стали больше инвестировать, когда другие лейблы и артисты замедлились, и за счет этого мы выросли весной-летом.





Артисты стали обращаться за авансами чаще, но вероятно, это связано не столько с кризисом, сколько с тем, что стало заметно, как наш лейбл Klever Label начал активнее инвестировать в артистов. Однако авансы на руки артистам мы не любим выдавать. Мы предлагаем инвестирование только в промо и маркетинг. Это полезнее и для нас, и для артистов.





Поддерживали ли мы наличностью — скорее нет. Музыкальный бизнес — это сложный финансовый процесс. Поэтому авансы на руки очень сильно повышают финансовые риски для лейбла. Эти деньги проходят мимо творчества, мимо слушателей, мимо лейбла. Мы не готовы делать такие рискованные бездумные инвестиции. А вот если песня крутая, потенциальная и на предпромо показывает отличные результаты — мы самый НЕжадный лейбл на инвестирование в продвижение таких треков.





Секрет успеха





Мы существовали за счет нашей финансовой подушки. Все роялти и авторские отчисления мы реинвестируем в своих же артистов. Однако помимо инвестирования в артистов и их релизы у нас есть затраты на большой штат сотрудников, несколько офисов в двух странах.





Кстати говоря, так как мы являемся молодыми предпринимателями, мы в кризис ищем новые зоны роста. И находим. Сейчас Klever Label — один из самых сильных игроков на рынке, которые могут успешно запускать челленджи в TikTok и делать крутые рекламные коллаборации артист + бренд. На этих коммерческих предложениях мы сейчас снова растем в финансовых показателях.