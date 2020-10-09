Коронакризис стал точкой роста для музыкальных лейблов

Весной этого года пандемия коронавируса тяжело ударила по всем сферам нашей жизни. Особенно сильно пострадали артисты, гастроли которых поголовно были отменены. И если о тяжелой судьбе певцов была написана не одна статья, то про музыкальные лейблы многие забыли. Мы решили поговорить с руководителем музыкального лейбла Klever Label Ильей Жихаревым и гендиром «Союз Мьюзик» Алексеем Аляевым, чтобы узнать, тяжело ли было выживать в условиях пандемии.
Наш лейбл, Klever Label, занимается не только дистрибьюцией, но и коммерческим продвижением других артистов и лейблов. Мы, наверное, одни из немногих, если не единственные, кто изначально в основном занимаются рекламой и маркетингом, и только на втором плане — дистрибьюция. Пандемия повлияла на нас ощутимо — скорее, по той причине, что артисты стали менее охотно рекламировать свою музыку. Отменены концерты, так как непонятно, когда снова будет расцвет музыкального рынка в России, артисты находятся в состоянии неведения и боятся инвестировать деньги в свое развитие в этот сложный период.
Однако мы качественно занимаемся финансовым планированием, поэтому к пандемии у нас была готова подушка, благодаря которой мы активизировались весной 2020 года в подписание новых артистов и продюсерских проектов и сами стали инвестировать в продвижение своих артистов. Иными словами, коронакризис стал для нас точкой роста, мы стали больше инвестировать, когда другие лейблы и артисты замедлились, и за счет этого мы выросли весной-летом.
Артисты стали обращаться за авансами чаще, но вероятно, это связано не столько с кризисом, сколько с тем, что стало заметно, как наш лейбл Klever Label начал активнее инвестировать в артистов. Однако авансы на руки артистам мы не любим выдавать. Мы предлагаем инвестирование только в промо и маркетинг. Это полезнее и для нас, и для артистов.
Поддерживали ли мы наличностью — скорее нет. Музыкальный бизнес — это сложный финансовый процесс. Поэтому авансы на руки очень сильно повышают финансовые риски для лейбла. Эти деньги проходят мимо творчества, мимо слушателей, мимо лейбла. Мы не готовы делать такие рискованные бездумные инвестиции. А вот если песня крутая, потенциальная и на предпромо показывает отличные результаты — мы самый НЕжадный лейбл на инвестирование в продвижение таких треков.
Секрет успеха
Мы существовали за счет нашей финансовой подушки. Все роялти и авторские отчисления мы реинвестируем в своих же артистов. Однако помимо инвестирования в артистов и их релизы у нас есть затраты на большой штат сотрудников, несколько офисов в двух странах.
Кстати говоря, так как мы являемся молодыми предпринимателями, мы в кризис ищем новые зоны роста. И находим. Сейчас Klever Label — один из самых сильных игроков на рынке, которые могут успешно запускать челленджи в TikTok и делать крутые рекламные коллаборации артист + бренд. На этих коммерческих предложениях мы сейчас снова растем в финансовых показателях.
Артисты очень сильно пострадали при этом кризисе. Как нам всем известно, даже тогда, когда все заведения и мероприятия уже открылись и ограничения все стали сняты, артистам по-прежнему было запрещено давать концерты. Почему-то именно сфера развлечений открывается позже остальных, а во многих городах до сих пор еще не открыта. У крутых артистов концерты приносят большую часть прибыли, более того, это регулярные доходы, в отличие от ежеквартальных выплат по монетизации треков. Поэтому даже сложно передать, что чувствуют артисты, лишенные своих стабильных доходов.
В пандемию мы сохранили весь свой штат сотрудников, никого не увольняли. В этом плане мы несем большую социальную ответственность. Есть несколько сотрудников, которые уехали на родину в другие регионы страны. Артисты в кризис от нас не уходили. Мы хорошо дружим и работаем со всеми нашими артистами.
Пандемия повлияла на нас ощутимо, скорее, по той причине, что артисты стали менее охотно рекламировать свою музыку. Отменены концерты, так как непонятно, когда снова будет расцвет музыкального рынка в России, артисты находятся в состоянии неведения.
Коммерческая деятельность для нашей компании всегда играла большую роль. Поэтому сокращение рекламных контрактов мы рассматриваем как убытки.
Мы не искали возможность получить налоговые каникулы… Мы искали возможность получать больше доходов.
Да, мы сейчас создаем фундамент еще в нескольких направлениях бизнеса, смежных с музыкальным и рекламным.
Цифровой сектор пандемия затронула в меньшей степени. Люди продолжали слушать музыку в Apple, «ВК», «Яндексе», Spotify, смотреть ролики в YouTube. Во время пандемии к нам обращались артисты. Мы их поддерживали, конечно. Кому было необходимо — выделялись дополнительные авансы.
Мы оперативно перешли на удаленный режим. Фактически наладили удаленку за день. Сильно недоставало живого общения с командой, с артистами. Плюс реальные сложности были у нашей дистрибьюции физического продукта — компактов и пластинок. По скайпу товар не передашь — не работала отгрузка месяца полтора.
Мы выживали за счет отчислений со стриминговых платформ в первую очередь.
У нас не было заряженных концертов — оперативно среагировали и мы, и организаторы.
Тяжелая участь артистов
— Артистам было сложно?
Зависит от уровня артиста и соотношения доходов от цифры и концертов. Понятно, что активно гастролирующие артисты сильно потеряли в доходах. Процесс миграции артистов не зависит от пандемии. Основа «Союз Мьюзик» с нами.
Сила и слаженность команды — наш основной ресурс в любое время. Если говорить о дополнительных финансах, то нет. Были потери по продажам физносителей в карантинный период. Обидно, но не смертельно.
Если что, мы готовы ко второй волне коронавируса. Если разрешат работать складам на отгрузку, — будет прекрасно.