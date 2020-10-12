Людмила Поргина: Миро? Я не знаю, кто это. А ее не злит, какую пенсию получают остальные?

— Похоже, что да. Пишет, мол, «узнала и разозлилась».





— А другое ее не злит? То, какую мизерную пенсию получают остальные? Ее не злит, что многим людям вообще не на что жить? Особенно в провинции? Почему она по этому поводу не выступает? Мне эту пенсию и это звание дали в Министерстве культуры — и не ей судить! Я их не купила. Пусть сходит с театр, посидит в архивах, посмотрит фотографии со спектаклей. Поражает, когда человек выбирает себе жертву — и давай набрасываться.





— Может, это что-то личное? Вы нигде не сталкивались?





— Да вроде нет, а в интернете я не сижу: я лучше книги почитаю православные и лишний раз помолюсь за больных и страждущих. Их сейчас вон сколько. Даже Дима Певцов переболел. А вообще, пускай она мне позвонит. Мы с ней поговорим (смеется). Готова даже встретиться. Я ее спрошу: «Извините, пожалуйста, а вас только моя пенсия интересует? Вас не волнует, что кто-то получает лишь по восемь тысяч рублей, на которые можно только умереть?»





Нет, ее это не интересует! Ее интересует только моя, и это при всем том, что я живу в самом центре Москвы, где даже хлеб и молоко намного дороже. Не говоря уже про еду для кошек. Если где-то корм стоит 18 рублей, здесь — все 32. А у меня их шесть. Не могу же я их убить или выбросить! Коля их так любил... Он сидит — кошки возле его ног, куда-то пошел — кошки следом. Это мы, люди, завидуем друг другу, а они умные, понимают, что хозяин болен и с ним надо поласковее.





— Не переживайте так: зато за вас вступился Никас Сафронов. Говорит, что вы заслуживаете большего…





— Никас? Он молодец! А по поводу слов Миро — так это я только сейчас не играю в театре, потому что целых 14 лет боролась за Колину жизнь! Когда он разбился, я так и сказала: «Считайте, что ухожу в декрет, потому что есть только один человек, который может поднять его на ноги, — это я». Его же нужно было воодушевлять, подпитывать любовью и нежностью, водить и в театр, и в консерваторию. Выставка Васнецова? Пожалуйста! Репина? Идем! Для него были открыты все премьеры Большого театра...

— Вам хотелось его вылечить...

— Именно! Мы же не водку сидели пили! Хорошо, что были люди, которые меня поддерживали. Например, Евгений Евтушенко, который посвящал Коле свои стихи, лишь бы тот воспрял, или Андрей Вознесенский. Они были уверены: Караченцов не должен стоять на карачках! Караченцов должен встать!