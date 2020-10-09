«Наташа так верила в дружбу с Андреем Малаховым — и вот чем он ей ответил...»

Несколько дней назад в программе Андрея Малахова показали новый поворот в истории Наташи Королевой, ее мужа Сергея Глушко и актрисы Анастасии Шульженко, которая якобы состояла с ним в близких отношениях. Утверждалось, что не так давно девушка подкараулила стриптизера в одном из клубов, однако вместо разговора по душам получила черепно-мозговую травму. Причем инцидент каким-то «чудесным» образом оказался снят на видео! Что сейчас происходит в семье артистов и как все это переживает сама Королева? Об этом и о многом другом рассказывает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, который находится с ней в теплых доверительных отношениях.
— Вадим, расскажи, что сейчас происходит у Сергея и Натальи и почему ты так сильно переживаешь за их семью?
— Наверное, потому что ситуация перешла в новую стадию, хотя у всего этого должен быть предел. Когда сначала обнародуют историю с изменой, а потом вдруг опубличивают вторую, естественно, Наташа переживает. Нервы-то не железные! Да и сам Тарзан тоже не готов к такому продолжению. Все-таки человек уже немолодой. Это он выглядит хорошо, но ему 50, и, конечно, здоровье дает сбой. Сейчас с ним все нормально, но после тех событий он, мягко скажем, чувствовал себя неважно.
— После тех — это когда Шульженко подкараулила его в клубе?
— Да, она попала в закулисье и якобы получила сотрясение. Трудно судить, было ли такое на самом деле, потому что я не медик, но Тарзана это явно застигло врасплох. Все, что хотелось сказать, они с Наташей сказали еще у Ксении Собчак: что пора поставить точку, что они никогда не ходили ни по каким шоу и не собираются впредь. Однако Шульженко, похоже, намерена продолжать делать это дальше, и я не знаю, когда же она остановится!
— Говорят, что у нее контракт с каким-то из телеканалов...
— Я думаю, что нет. В этом случае она появлялась бы лишь на одном, а она приходит на разные. Но это ладно: не знаю уж, какие у нее там контракты, факт в том, что Наташа очень верила в свою дружбу с Андреем (Малаховым. — Примеч. Daily Storm) и не раз говорила, как рада, что хотя бы он не стал влезать в эту грязь, которая сейчас льется на ее семью. И вот чем он ей ответил, сняв и выдав в эфир такую программу!
— Кстати, а ты ей — друг? Какие у вас отношения?
— Давай так: друг — это когда что-то совсем близкое. Наши отношения скорее доверительные. В период пандемии я много рассказывал об артистах, которые оказались в тяжелом положении, больше не имея возможности зарабатывать себе на жизнь. Это у топ-20 — миллионы, а что делать всем остальным? Благодаря этой теме мы и познакомились, продолжив общаться уже из-за ситуации с Тарзаном. Наташа шокирована, раздавлена и не понимает, как же так получилось, что федеральные каналы, с которыми у нее всегда были прекрасные отношения, отдали их на растерзание общественности? Они же ничем это не заслужили!
Лично меня больше всего удручает, зачем такие вещи показывали в прайм-тайм. О чем думали телевизионщики, выдавая это в эфир, когда возле экранов сидели дети? Даже если там все заблюрено — понятно же, чем занимаются два человека.
— А Наталья и Сергей сейчас вместе?
— Судя по тому, что я слышал, да. Ну они же говорят: ребят, не трогайте нашу семью! Да, у нас действительно были проблемы, но мы с ними разобрались и продолжаем идти рука об руку! Но их почему-то не хотят слышать…
— Как ты думаешь, зачем все это самой Шульженко?
— На мой взгляд, она просто нашла хороший конек. Может, ей слава нужна — я не знаю. Только зачем такая сомнительная? Думает, что станет популярной? Мне вот кажется, что как актриса она не очень. Как говорил Станиславский: «Не верю!» То она тест на беременность делает, то получает сотрясение мозга. Интересно, когда этой историей займутся правоохранительные органы, ведь в ней столько фактов вмешательства в личную жизнь?!
А еще хотелось бы обратиться к руководству федеральных каналов. Хватит! Завязывайте уже со всеми этими шоу или переформатируйте их под нескандальный контент! Хотите говорить об артистах? Хорошо. Только чтобы это было о творчестве, а не о личной жизни! Я против цензуры или закрытия программ — но настало время что-то менять, чтобы мы смотрели их и гордились, а не переживали, что стали свидетелями чьих-то тайн!