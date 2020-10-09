«Наташа так верила в дружбу с Андреем Малаховым — и вот чем он ей ответил...»

— Кстати, а ты ей — друг? Какие у вас отношения?

— Давай так: друг — это когда что-то совсем близкое. Наши отношения скорее доверительные. В период пандемии я много рассказывал об артистах, которые оказались в тяжелом положении, больше не имея возможности зарабатывать себе на жизнь. Это у топ-20 — миллионы, а что делать всем остальным? Благодаря этой теме мы и познакомились, продолжив общаться уже из-за ситуации с Тарзаном. Наташа шокирована, раздавлена и не понимает, как же так получилось, что федеральные каналы, с которыми у нее всегда были прекрасные отношения, отдали их на растерзание общественности? Они же ничем это не заслужили!

Лично меня больше всего удручает, зачем такие вещи показывали в прайм-тайм. О чем думали телевизионщики, выдавая это в эфир, когда возле экранов сидели дети? Даже если там все заблюрено — понятно же, чем занимаются два человека.

— А Наталья и Сергей сейчас вместе?

— Судя по тому, что я слышал, да. Ну они же говорят: ребят, не трогайте нашу семью! Да, у нас действительно были проблемы, но мы с ними разобрались и продолжаем идти рука об руку! Но их почему-то не хотят слышать…

— Как ты думаешь, зачем все это самой Шульженко?

— На мой взгляд, она просто нашла хороший конек. Может, ей слава нужна — я не знаю. Только зачем такая сомнительная? Думает, что станет популярной? Мне вот кажется, что как актриса она не очень. Как говорил Станиславский: «Не верю!» То она тест на беременность делает, то получает сотрясение мозга. Интересно, когда этой историей займутся правоохранительные органы, ведь в ней столько фактов вмешательства в личную жизнь?!

А еще хотелось бы обратиться к руководству федеральных каналов. Хватит! Завязывайте уже со всеми этими шоу или переформатируйте их под нескандальный контент! Хотите говорить об артистах? Хорошо. Только чтобы это было о творчестве, а не о личной жизни! Я против цензуры или закрытия программ — но настало время что-то менять, чтобы мы смотрели их и гордились, а не переживали, что стали свидетелями чьих-то тайн!