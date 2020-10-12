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Советские люди «крепко держатся за кресла»: Кудрин призвал дать дорогу молодым
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Советские люди «крепко держатся за кресла»: Кудрин призвал дать дорогу молодым

Глава Счетной палаты считает, что сейчас в стране следует «смелее обновлять весь госаппарат»

Глава Счетной палаты считает, что сейчас в стране следует «смелее обновлять весь госаппарат» Фото: © GLOBAL LOOK press / Federation Council of Russia
Фото: © GLOBAL LOOK press / Federation Council of Russia

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в свое время он «шел на госслужбу не ради денег». Кудрин при этом выразил мнение, что в России сейчас следует больше доверять молодым управленцам, но опытные менеджеры «крепко держатся за кресла». По словам главы Счетной палаты, весь госаппарат надо «смелее обновлять».


«Старые представления, стереотипы и замашки по-прежнему довлеют над нами», — заключил Кудрин в интервью ТАСС. По его мнению, «должны прийти люди новой формации», однако пока что управленцы из СССР не собираются уступать дорогу молодому поколению менеджеров.


«Пока менеджеры из старой советской системы крепко держатся за кресла. Особенно в государственном секторе, хотя они, как правило, не обладают той компетенцией и навыками, которые нужны для современной экономики, — считает Кудрин. — Нужно смелее обновлять весь госаппарат».


Руководитель Счетной палаты также рассказал, что, идя на госслужбу, он «искренне хотел сделать что-то существенное» для России. В частности, по словам Кудрина, запустить рыночную экономику с частной собственностью. Причем, как он подчеркнул, мысли о материальных благах для себя были на втором плане, поскольку хотелось изменить ситуацию к лучшему в стране.


«Моей генерации многое удалось, хотя мы не все возможности использовали, застряли на полпути», — констатировал глава Счетной палаты.


Кудрин в интервью ТАСС также сообщил, что в 2005-м или 2006 году на него готовилось покушение. По его словам, хотели убить из-за отказа в льготах частной компании. Кудрин признался, что в этот период жил на государственной даче под присмотром охраны. Кудрин добавил, что «чуть-чуть тревожился», но его «убедили, что можно».


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Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х

Глава Счетной палаты заявил, что его хотели убить из-за отказа в льготах частной компании 12 октября 2020
Dailystorm - Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении в середине 2000-х
#политика #чиновники #кудрин #ссср
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