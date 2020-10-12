Тележурналиста Павла Лобкова госпитализировали с травмой головы

Телеведущий канала «Дождь» Павел Лобков госпитализирован с травмой головы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, врачи диагностировали у журналиста сотрясение головного мозга. Ему вызвали скорую помощь на дом. По предварительным данным, он упал и ударился самостоятельно.
По сведениям источника телеканала «360», у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица. Медики утверждают, что журналист в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.
Лобков пока никак не прокомментировал эту информацию. Последний пост в Facebook журналист опубликовал вечером 11 октября. Телефоны телеведущего выключены.
Павел Лобков — российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском Пятом канале, ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги». Журналист входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр».
В середине июля 2020 года Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова. Журналист извинился, пояснив, что действовал в духе 2000-х, когда можно было флиртовать, обнимать коллег и оценивать их физическую привлекательность без всяких последствий, но теперь ему стыдно. Лобков признался, что не заметил, когда пришла «новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».