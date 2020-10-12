Тележурналиста Павла Лобкова госпитализировали с травмой головы

Телеведущий канала «Дождь» Павел Лобков госпитализирован с травмой головы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, врачи диагностировали у журналиста сотрясение головного мозга. Ему вызвали скорую помощь на дом. По предварительным данным, он упал и ударился самостоятельно.





По сведениям источника телеканала «360», у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы головы и лица. Медики утверждают, что журналист в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.





Лобков пока никак не прокомментировал эту информацию. Последний пост в Facebook журналист опубликовал вечером 11 октября. Телефоны телеведущего выключены.