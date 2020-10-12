«Не цепляюсь за власть»: Зеленский пообещал уйти, если в Донбассе не наступит мир

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что если не сможет закончить войну в Донбассе, то не видит смысла находиться на президентском посту. По словам главы государства, он не собирается цепляться «ни за власть, ни за рейтинги». Зеленский также допустил возможность заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным по Крыму.





«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — заявил Зеленский в интервью Би-би-си.





Но, как отметил президент Украины, он все же верит в мирное урегулирование в Донбассе. «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — заключил Зеленский.





Украинский лидер подтвердил готовность Киева следовать минским соглашениям. «Мы готовы идти за «Минском»,— сказал Зеленский. В то же время он сообщил о разногласиях вокруг минских соглашений. Зеленский рассказал, что говорил и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, и российскому лидеру Владимиру Путину, что согласен на особые условия для Донбасса, но против закрепления этого в Конституции.





«Будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституции в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — считает Зеленский.





По мнению главы государства, передача границы украинской власти после выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса — «неправильно». «Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают», — отметил политик. «Но мы идем по «Минску» [минским соглашениям]. Есть такое, надо, чтобы «Минск» был немного более гибким», — добавил он.





Кроме того, Зеленский не исключает возможности заключения мирного соглашения с Путиным по Крыму: «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда».





При этом глава государства полагает, что членство в НАТО — единственный шанс сохранить Украину. «Да, это правда, у нас мощная армия в 200 тысяч [человек], мы обновляем технику. Но этого мало. Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, если вы не хотите потерять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — очень важный сигнал Российской Федерации, и это важнейшая поддержка», — пояснил он.





В сентябре Зеленский заявил, что ВС Украины должны активизировать реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Армия Украины уже не первый год переходит на стандарты НАТО. Сейчас власти пытаются привести в соответствие с требованиями альянса электронные каналы обмена информацией.





Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.