Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

«Роберт Уилсон разработал теорию аукционов с общей стоимостью — ценой, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех, — говорится на сайте Нобелевского комитета. — Примеры включают будущую стоимость радиочастот или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему осторожные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже прогнозируемой итоговой цены: они беспокоятся о «проклятии победителя», то есть о том, что они заплатят слишком много и проиграют».





«Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, — отмечает Шведская королевская академия наук, определяющая победителей в этой сфере. — Он проанализировал стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов».





Милгром пришел к выводу, что внимательное изучение стратегии покупателей поможет продавцу реализовать товар по более выгодной цене.





В 2019 году Нобелевскую премию по экономике получили Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.





Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — премия, учрежденная Банком Швеции в память Альфреда Нобеля и вручаемая за достижения в области экономических наук. Это самая престижная премия в области экономики. Учреждена в 1969 году.





Церемония вручения наград проходит ежегодно 10 декабря в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции, а в сфере защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи.