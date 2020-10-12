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Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов
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Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Престижной награды удостоены Пол Милгром и Роберт Уилсон

Шведская академия присудила Нобелевскую премию по экономике Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов». Ученые помогли придумать механизм, с помощью которого можно легко продавать сложно реализуемые на рынке вещи, такие как, например, радиочастоты. Сумма премиальных составит около 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). Приз экономисты разделят пополам.


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«Роберт Уилсон разработал теорию аукционов с общей стоимостью ценой, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех, говорится на сайте Нобелевского комитета. Примеры включают будущую стоимость радиочастот или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему осторожные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже прогнозируемой итоговой цены: они беспокоятся о «проклятии победителя», то есть о том, что они заплатят слишком много и проиграют».


«Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, отмечает Шведская королевская академия наук, определяющая победителей в этой сфере. Он проанализировал стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов».


Милгром пришел к выводу, что внимательное изучение стратегии покупателей поможет продавцу реализовать товар по более выгодной цене.


В 2019 году Нобелевскую премию по экономике получили Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.


Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — премия, учрежденная Банком Швеции в память Альфреда Нобеля и вручаемая за достижения в области экономических наук. Это самая престижная премия в области экономики. Учреждена в 1969 году.


Церемония вручения наград проходит ежегодно 10 декабря в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции, а в сфере защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи.


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Dailystorm - Ученые пролили свет на черные дыры: за что вручили Нобелевку по физике
#нобелевская премия #наука #экономика #аукцион
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