Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Шведская академия присудила Нобелевскую премию по экономике Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствования в теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов». Ученые помогли придумать механизм, с помощью которого можно легко продавать сложно реализуемые на рынке вещи, такие как, например, радиочастоты. Сумма премиальных составит около 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). Приз экономисты разделят пополам.
«Роберт Уилсон разработал теорию аукционов с общей стоимостью — ценой, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех, — говорится на сайте Нобелевского комитета. — Примеры включают будущую стоимость радиочастот или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему осторожные участники торгов, как правило, размещают ставки ниже прогнозируемой итоговой цены: они беспокоятся о «проклятии победителя», то есть о том, что они заплатят слишком много и проиграют».
«Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, — отмечает Шведская королевская академия наук, определяющая победителей в этой сфере. — Он проанализировал стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов».
Милгром пришел к выводу, что внимательное изучение стратегии покупателей поможет продавцу реализовать товар по более выгодной цене.
В 2019 году Нобелевскую премию по экономике получили Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.
Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля — премия, учрежденная Банком Швеции в память Альфреда Нобеля и вручаемая за достижения в области экономических наук. Это самая престижная премия в области экономики. Учреждена в 1969 году.
Церемония вручения наград проходит ежегодно 10 декабря в столицах двух стран — Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и экономики вручаются королем Швеции, а в сфере защиты мира — председателем Норвежского нобелевского комитета — в Осло, в городской ратуше, в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи.