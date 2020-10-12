СМИ: Бабушка нижегородского стрелка скончалась в больнице

Бабушка подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области 18-летнего Даниила Монахова умерла в больнице. Женщина стала четвертой жертвой стрелка. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Двух других пострадавших переводят в Нижний Новгород, их состояние стабилизировано, заявил в соцсетях замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.





«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей», — сообщил собеседник агентства. Как отмечалось ранее, Монахов выстрелил в бабушку перед тем, как открыть стрельбу по автобусной остановке.





Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram заявил, что остальных пострадавших перевозят в областную больницу в Нижнем Новгороде.





«Женщина — тяжелое [состояние], огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована, переводится в областную больницу имени Н. А. Семашко. Мужчина — средней [степени] тяжести, огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован, маршрутизирован в областную больницу имени Н. А. Семашко», — отметил Мелик-Гусейнов.