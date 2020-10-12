Путин назначил Медведева главой комиссии по защите от новых инфекций

Президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем станет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Образовать межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится на официальном портале правовой информации.
В состав комиссии войдут 23 человека, среди которых мэр Москвы, руководитель Роспотребнадзора, руководитель федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), зампредседателя правительства РФ, министр здравоохранения РФ, министр промышленности и торговли РФ, министр науки и высшего образования РФ.
Задачами комиссии, по положениям указа, будут: оценка внутренних и внешних угроз, которые связаны с распространением инфекций, мониторинг распространения заболеваний, анализ коллективного иммунитета россиян и уровня защиты населения по обеспечению вакцинами, выработка решений для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.
За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране достигло 1 312 310. За последние 24 часа зафиксировано 125 летальных исходов. Сейчас болеют COVID-19 265 353 россиянина. Полностью выздоровели 3793 пациента. Всего выписано 1 024 235.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4395 больных. За столицей следуют Санкт-Петербург — 538, Московская область — 440, Ростовская область — 274, Нижегородская область — 271 пациент.