Путин назначил Медведева главой комиссии по защите от новых инфекций

Президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Председателем станет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.





«Образовать межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится на официальном портале правовой информации.





В состав комиссии войдут 23 человека, среди которых мэр Москвы, руководитель Роспотребнадзора, руководитель федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), зампредседателя правительства РФ, министр здравоохранения РФ, министр промышленности и торговли РФ, министр науки и высшего образования РФ.





Задачами комиссии, по положениям указа, будут: оценка внутренних и внешних угроз, которые связаны с распространением инфекций, мониторинг распространения заболеваний, анализ коллективного иммунитета россиян и уровня защиты населения по обеспечению вакцинами, выработка решений для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.