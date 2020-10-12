Законы не могут остановить преступника: в Госдуме призвали не торопиться с выводами после стрельбы в Борах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев призвал не делать поспешные выводы, а дождаться результатов полноценного расследования преступления, совершенного в Нижегородской области. Он также отметил, что действующие правила по выдаче оружия не исключают возможности совершения преступлений. Ранее 12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека.





«Вопросы личности, законности приобретения оружия входят в предмет доказывания по уголовному делу, поэтому тут не надо гадать, надо дождаться результатов расследования. Любые другие рассуждения — фантазии на свободную тему. Уголовное дело возбуждено, расследование будет проводиться», — заявил в разговоре с Daily Storm Валеев.

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Парламентарий отметил, что любые, даже самые жесткие законы по выдаче оружия, не дают гарантии, что преступления с его использованием не будут совершены.





«Что касается сообщений о том, что зарегистрировано оружие, — он [предполагаемый преступник] достиг того возраста, когда его можно получить. Мы пытались исследовать вопрос восстановления дополнительных ограничений на получение разрешения на приобретение оружия, но по мнению экспертов, те ограничения, которые есть сегодня, их достаточно, — подчеркнул депутат. — Но нужно понимать: стопроцентного результата никакие запреты дать не могут. Невозможно исключить преступления с примением оружия, предметов хозяйственно-бытового назначения. Преступления совершаются, причем людьми, которые, казалось бы, не склонны к правонарушениям».