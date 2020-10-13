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Германия заинтересована в «разумных» отношениях с Россией после случая с Навальным
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Германия заинтересована в «разумных» отношениях с Россией после случая с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Берлин приложил немало усилий для поддержания добрососедских взаимоотношений с Москвой

Германия заинтересована в «хороших или хотя бы разумных» отношениях с Россией после случая с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Министр отметил, что этому способствуют уже сложившиеся торговые связи и «живой обмен» в научной и культурной сфере. При этом Маас посетовал на инциденты, которые негативно сказывают на взаимоотношениях между странами.


«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — сказал в интервью РИА Новости Маас.


За последние годы Берлин приложил немало усилий для поддержания отношений с Москвой, подчеркнул Маас. По его словам, с главой МИД России Сергеем Лавровым он встречается чаще, чем с министрами иностранных дел других стран. «Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — добавил он.


Последнее время на отношения России и Германии негативное влияние оказал ряд инцидентов, в том числе хакерская атака на Бундестаг в 2015 году и убийство в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в августе 2019-го, посетовал Маас.


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Заграница не поможет. Почему российской оппозиции не стоит ждать принятия «акта Навального»

Daily Storm разбирался, насколько велики шансы лидера оппозиции получить свой персональный «акт Магнитского» 12 октября 2020
Dailystorm - Заграница не поможет. Почему российской оппозиции не стоит ждать принятия «акта Навального»

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Оппозиционера госпитализировали в Омске. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Через два дня Навального транспортировали в берлинскую клинику Charite. 23 сентября его выписали. Правительство ФРГ утверждает, что военные эксперты обнаружили в организме Навального следы яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Российские власти заявили, что немецкой стороне был направлен официальный запрос по этой ситуации, ответ на который до сих не получен.


12 октября главы МИД Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии ввести санкции против лиц, причастных к отравлению Навального. Глава Европарламента Жозеп Боррель отметил, что произошедший с оппозиционером инцидент не будет определять отношения Евросоюза и России. По его словам, ограничительные меры будут вводить по конкретному делу, что не помешает реализации других соглашений.


#политика #германия #навальный #инцидент #маас
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