Германия заинтересована в «разумных» отношениях с Россией после случая с Навальным

Германия заинтересована в «хороших или хотя бы разумных» отношениях с Россией после случая с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Министр отметил, что этому способствуют уже сложившиеся торговые связи и «живой обмен» в научной и культурной сфере. При этом Маас посетовал на инциденты, которые негативно сказывают на взаимоотношениях между странами.





«Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — сказал в интервью РИА Новости Маас.





За последние годы Берлин приложил немало усилий для поддержания отношений с Москвой, подчеркнул Маас. По его словам, с главой МИД России Сергеем Лавровым он встречается чаще, чем с министрами иностранных дел других стран. «Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики», — добавил он.





Последнее время на отношения России и Германии негативное влияние оказал ряд инцидентов, в том числе хакерская атака на Бундестаг в 2015 году и убийство в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в августе 2019-го, посетовал Маас.